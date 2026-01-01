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Par son ex-comptable Marie-France Vachon

La Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce fraudée «d'au moins 211 289 $»

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20 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une ex-employée qui agissait comme commis comptable pour l’organisation depuis mai 2024, aurait dérobé «au moins 211 289 $» à la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce.

En effet, c'est la somme minimale qu'aurait détournée la principale intéressée, Marie-France Vachon, au cours des deux dernières années. selon les recherches faites par un technicien informatique du Diocèse de Québec, auquel la Paroisse a fait appel pour retrouver les présumées transactions frauduleuses. 

Mais la somme pourrait dépasser les 650 000 $, selon une déclaration faite sous serment, par le président du conseil d'administration de la paroisse, l’abbé Michel Mondou.

Le porte-parole de la paroisse, et aussi vice-président de la fabrique, Marc-Antoine Parent, a expliqué à EnBeauce.com que les premiers soupçons de l'affaire s'étaient révélés après l'arrivée en poste du tout nouveau directeur général, Harold Gilbert. Le pot aux roses aurait été découvert via le système informatique de comptabilité fourni par le diocèse. «Tout s'est passé très vite. Elle (Marie-France Vachon) a remis sa démission au début du mois de mai, tout juste avant que l'on ne procède», a fait savoir M. Parent.

À la suite de l'article sur cette affaire, paru dans le Journal de Québec du 16 mai, un bref message a été lu au prône à l'intention des paroissiens, lors des messes célébrées dimanche dernier dans les communautés locales. Voici l'intégralité de cette communication:

La paroisse Sainte-Famille-de-Beauce déplore une fraude et prend action

Les marguilliers de la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce ont pris connaissance d’une fraude commise à l’endroit de la fabrique, par une personne qui a été à son emploi. Toutes les mesures d’intervention ont été prises sans délai par la paroisse, accompagnée par le diocèse. La fabrique a déposé, le lundi 11 mai 2026, une plainte au criminel, suivie de procédures de nature civile plus tard à la fin de cette semaine. On ne connaît pas encore toute l’ampleur de la fraude, mais l’enquête permettra de faire la lumière sur la situation.

Des actions juridiques sont amorcées, ce qui impose une réserve dans la diffusion d’information. La paroisse adhère à un code d’éthique et de conduite clair et tient à réitérer son engagement ferme en vue d’une saine gestion des avoirs de la communauté et des précieux dons de ses paroissiens.

Procédures au civil

En entretien téléphonique avec EnBeauce.com, l'avocat de la fabrique, Me Charles Laflamme, a confirmé que sa cliente avait déposé la semaine dernière devant la Cour supérieure, une demande de saisie avant jugement contre Mme Vachon, pour assurer un recouvrement de ces importantes sommes d’argent. Jeudi dernier, la juge Nathalie Pelletier a accédé à la demande.

Ainsi, la résidence de la dame, située à Tring-Jonction, a été saisie, alors que ses comptes bancaires ont aussi été gelés.

Me Laflamme signale que l’enquête interne menée par le diocèse se poursuit pour établir le montant total qui sera réclamé à l’ex-comptable. Cette dernière dispose maintenant d'un quinzaine de jours pour faire savoir comment elle sera représentée dans ce procès au civil.

L'affaire pourrait prendre aussi une autre voie, car elle a été portée à l'attention de la Sûreté du Québec, qui mène présentement une enquête dans ce dossier.

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