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Décès d’un adolescent à Frampton: une nouvelle arrestation

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19 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les policiers de la Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé de la Sûreté du Québec ont procédé, ce mardi 19 mai, à l’arrestation d’un nouveau suspect en lien avec les événements de violence survenus à Frampton le 16 septembre 2024, au cours desquels un adolescent de 14 ans avait perdu la vie.

L’homme, aujourd’hui âgé de 18 ans, était mineur au moment des faits. Il a été arrêté en avant-midi à Rivière-des-Prairies, en vertu d’un mandat d’arrestation visant des accusations de décharge d’arme à feu et d’incendie criminel.

Selon la Sûreté du Québec, le suspect devait être amené au poste de police de Mascouche afin d’y être interrogé. Sa comparution est prévue le 20 mai.

Ce nouveau développement s’ajoute aux arrestations déjà effectuées dans ce dossier au cours des derniers mois.

En mars 2026, un mineur de 16 ans avait été arrêté. Il a comparu devant le Tribunal de la jeunesse et fait face à des accusations d’entrave, d’incendie criminel d’un bâtiment et d’incendie criminel d’un véhicule.

Le 16 avril dernier, Dawson Cyr-Léveillé, 24 ans, avait également été arrêté à Valleyfield. Il a comparu pour faire face à des accusations de décharge d’arme à feu, d’incendie criminel d’un bâtiment et d’incendie criminel d’un véhicule.

Un autre suspect, âgé de 30 ans, avait aussi été arrêté le même jour à l’Établissement de détention de Québec. Son dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Toute personne détenant de l’information sur des actes criminels ou des événements suspects peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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