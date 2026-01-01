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Événement du 6 juin 2025

Décès de Michel Roy à Beauceville : la coroner conclut à un accident

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28 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Me Monique Tremblay, la coroner chargée de déterminer les causes et les circonstances du décès de Michel Roy survenu le 6 juin 2025 à Beauceville, a dévoilé son rapport et conclut à un accident. 

Michel Roy était un résident de Beauceville âgé de 75 ans. Il avait plusieurs problèmes de santé notamment un diabète de type 2, de l’hypertension artérielle ainsi qu’un trouble de l’usage d’alcool chronique. Il prenait des médicaments pour traiter sa condition et il était en attente d’un pacemaker. Ce dernier souffrait également de douleurs aux genoux et se déplaçait difficilement. 

La veille de son décès, il a acheté une toile solaire pour couvrir sa piscine. Pis, ce 6 juin 2025, vers 15 h 30, monsieur Roy avait décidé de l’installer seul. Cependant, c’est un objet très lourd et cela « a sûrement exigé de grands efforts à M. Roy pour la glisser près de l’eau et pour la déployer par la suite », a expliqué la coroner. Cet effort ajouté à ses problèmes de santé pourraient avoir conduit la victime à faire un malaise cardiaque avant de se noyer.

Le Beaucevillois a été retrouvé une demi-heure plus tard dans la partie profonde de la piscine, où il ne s’aventurait plus depuis plusieurs années à cause de sa condition physique. Un proche l’a alors sorti de l’eau et a commencé un massage cardiaque. La réanimation a été poursuivie par les ambulanciers et les médecins de l’hôpital de Saint-Georges où il a été conduit, mais il n’a finalement jamais repris conscience.

Notons qu’aucune intervention d’un tiers n’a été remarquée concernant le décès de Michel Roy, ni aucune trace de chute. Il se trouvait dans l’eau, avec le visage immergé et la toile solaire était en partie déroulée à ses côtés.

Me Monique Tremblay a donc conclu à une mort accidentelle.
 

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