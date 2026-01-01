Saint-Georges: un feu de forêt rapidement maîtrisé sur la 90e rue

Un feu de forêt s’est déclaré ce vendredi 22 mai, vers 14 h 50, derrière une résidence située au 7450, 90e Rue, à Saint-Georges. L’incendie s’est propagé à un bâtiment résidentiel ainsi qu’à un garage, mais l’intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dommages.

Selon Frédéric Morin, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, l’appel initial indiquait que les flammes menaçaient de se propager à des bâtiments. À leur arrivée sur place, en moins de dix minutes, les pompiers ont constaté que le feu avait effectivement atteint une résidence et légèrement un garage.

« Nous avons rapidement rabattu les flammes pour éviter qu’elles atteignent la résidence ainsi que la structure du garage », a indiqué M. Morin.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour l’intervention, qui a duré environ une heure trente. Comme le secteur n’est pas desservi par le réseau d’aqueduc, les équipes ont dû utiliser des camions-citernes pour assurer l’approvisionnement en eau.

L’incendie, qui se trouvait derrière la résidence, a été complètement éteint. Personne n’a été blessé.

Les dommages aux bâtiments touchés sont considérés comme mineurs. Selon le directeur du service incendie, la rapidité de l’intervention a joué un rôle important pour empêcher les flammes d’atteindre davantage la résidence.