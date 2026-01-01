Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Grâce à une intervention rapide

Saint-Georges: un feu de forêt rapidement maîtrisé sur la 90e rue

durée 14h00
23 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Un feu de forêt s’est déclaré ce vendredi 22 mai, vers 14 h 50, derrière une résidence située au 7450, 90e Rue, à Saint-Georges. L’incendie s’est propagé à un bâtiment résidentiel ainsi qu’à un garage, mais l’intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dommages.

Selon Frédéric Morin, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, l’appel initial indiquait que les flammes menaçaient de se propager à des bâtiments. À leur arrivée sur place, en moins de dix minutes, les pompiers ont constaté que le feu avait effectivement atteint une résidence et légèrement un garage.

« Nous avons rapidement rabattu les flammes pour éviter qu’elles atteignent la résidence ainsi que la structure du garage », a indiqué M. Morin.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour l’intervention, qui a duré environ une heure trente. Comme le secteur n’est pas desservi par le réseau d’aqueduc, les équipes ont dû utiliser des camions-citernes pour assurer l’approvisionnement en eau.

L’incendie, qui se trouvait derrière la résidence, a été complètement éteint. Personne n’a été blessé.

Les dommages aux bâtiments touchés sont considérés comme mineurs. Selon le directeur du service incendie, la rapidité de l’intervention a joué un rôle important pour empêcher les flammes d’atteindre davantage la résidence.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Distraction et comportements imprudents: bilan de l’ONC

Publié hier à 15h00

Distraction et comportements imprudents: bilan de l’ONC

L’ensemble des services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec dévoilent aujourd’hui le bilan des interventions réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) distraction et comportements imprudents qui s’est tenue du 1er au 7 mai 2026. Les comportements imprudents ...

LIRE LA SUITE
Deux arrestations à Saint-Lambert-de-Lauzon

Publié le 21 mai 2026

Deux arrestations à Saint-Lambert-de-Lauzon

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en  collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce, a procédé ce matin à deux arrestations pour des infractions relatives au recyclage des produits de la criminalité.   Une femme de 33 ans et un homme de 34 ans ont été arrêtés à une résidence sur le Chemin du Parc à ...

LIRE LA SUITE
Mineur en état d'ébriété arrêté en conduisant sa moto électrique

Publié le 21 mai 2026

Mineur en état d'ébriété arrêté en conduisant sa moto électrique

Une personne mineure a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, après avoir été impliquée dans une collision alors qu'elle se trouvait au volant de sa moto électrique hors route. C'est un policier de la Sûreté du Québec qui a été témoin de l’événement, survenu le 16 mai, à l’angle de la 1re avenue et de la 118e rue à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge