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Du 1er au 7 mai

Distraction et comportements imprudents: bilan de l’ONC

durée 15h00
22 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

L’ensemble des services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec dévoilent aujourd’hui le bilan des interventions réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) distraction et comportements imprudents qui s’est tenue du 1er au 7 mai 2026.

Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Cette opération, déployée sous le thème « On est tous responsables de notre conduite » visait à sensibiliser les conducteurs et conductrices à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires sur la route, pour leur sécurité et celle des autres.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui étaient particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC sont :
- le non-respect de la signalisation incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et l’obligation de céder le passage;
- les actions imprudentes incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs;
- suivre de trop près;
- les distractions au volant incluant l’utilisation du cellulaire au volant.

Dans le cadre des opérations déployées, d’autres comportements problématiques ont aussi engendré l’émission de constats d’infraction, tel que le non-port de la ceinture de sécurité.

Des opérations déployées sur l’ensemble du territoire

De nombreuses opérations ciblant des comportements imprudents ont eu lieu à travers la province, en plus d’une campagne de sensibilisation sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières.

Durant cette période, 12 995 constats d’infraction ont été remis. De ce nombre, 15% touchaient le non-respect des feux rouges et des stops et 10% la distraction au volant.

Rappelons que cette opération nationale concertée visant les comportements imprudents a été organisée en partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Gatineau, Contrôle routier Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.

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