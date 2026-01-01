Capacités affaiblies, grand excès de vitesse et perquisitions: bilan chargé en Beauce

Les deux dernières semaines ont été animées en termes d’infractions au code de la sécurité routière en Beauce, notamment pour conduite avec les capacités affaiblies.

Les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu un appel concernant une possible conduite avec les capacités affaiblies sur l’autoroute 73, à Scott, le 15 mai vers 3 h du matin. Grâce aux informations transmises par le plaignant, le véhicule a été localisé, puis intercepté sur la route 173, à Saint-Joseph-de-Beauce. Les policiers ont soumis le conducteur à un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA), auquel il a échoué. Le conducteur, un homme de 21 ans de Saint-Georges-de-Beauce, a donc été arrêté et transporté au poste de Saint-Joseph-de-Beauce, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus dépassaient le double de la limite permise. Il a reçu un constat d’infraction de 524 $ assorti de 4 points d’inaptitude, pour ne pas avoir respecté la règle de tolérance zéro alcool. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et il a été libéré par citation à comparaître.

Le 18 mai vers 4 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu un appel d’un patrouilleur du MTMD signalant qu’un homme dormait dans son véhicule immobilisé sur l’accotement de l’autoroute 73, à Scott. À leur arrivée, les policiers ont eu des motifs de croire que le conducteur, un homme de 33 ans de Saint-Odilon-de-Cranbourne, avait conduit alors qu’il était intoxiqué par l’alcool. Les policiers ont tenté de lui faire passer le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA), mais celui-ci ne soufflait pas adéquatement malgré les consignes données. Il a donc été arrêté pour refus de fournir un échantillon d’haleine. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré, en attente de la suite des procédures.

Quelques jours plus tard, le 22 mai, un homme de Saint-Georges âgé de 58 ans, a été retrouvé couché au sol, inconscient, sur la piste de l’île Pozer à côté de son quadriporteur. L’homme semblait en état d’ébriété très avancé. Le service ambulancier a été contacté pour le transporter à l’hôpital. Une prise de sang a été prélevée afin de recueillir un échantillon sanguin qui fournira la preuve de son taux d’alcool. Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

De plus, un homme de 27 ans a commis des vols dans deux dépanneurs, situés à Saint-Georges et à Notre-Dame-des-Pins dans la journée du 23 mai. Des témoins ont contacté le Service de police de la MRC Beauce-Sartigan, afin de rapporter les vols et le fait que le suspect avait un comportement qui laissait croire qu’il conduisait avec les capacités affaiblies. Le suspect a eu une collision dans un stationnement et a circulé à grande vitesse. Grâce aux appels des citoyens, les policiers ont localisé l’homme près de la 121e Rue et de la 28e Avenue, à Saint-Georges. Ils ont procédé à son arrestation pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue et pour vol de moins de 5 000$. L’homme a refusé de se soumettre aux tests de l’agent évaluateur (AERD), ce qui lui vaudra une nouvelle accusation criminelle en matière de refus.

Pour terminer, deux interpellations ont eu lieu le 24 mai. D’abord, vers 18 h, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un individu de 46 ans, de Saint-Zacharie, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, au volant d’un véhicule tout-terrain (VTT). Des échantillons sanguins ont été prélevés, afin d’établir le taux d’alcoolémie du conducteur. Puis, dans la soirée, un résident de Sherbrooke, âgé de 39 ans, a causé du désordre dans un bar de Saint-Georges. Après s’être masturbé au bar, il a par la suite quitté avec son véhicule. Des citoyens ont appelé les policiers de la MRC Beauce-Sartigan, qui ont intercepté le suspect au volant. Il a été conduit au poste pour procéder aux tests à l’éthylomètre. Il a soufflé plus du double de la limite permise par la loi. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Sécurité routière

Les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur l’autoroute 73 Sud à Sainte-Marie, le 14 mai vers 12 h, après que celui-ci ait circulé à contresens en direction nord, dans les voies réservées à la circulation vers le sud. Le conducteur, un homme de 76 ans de Sainte-Marie, a reçu un constat d’infraction de 1 593 $ assorti de 4 points d’inaptitude pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.

Puis, le 19 mai vers 16 h 30, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’interception d’un conducteur de 25 ans, de Saint-Prosper, pour un grand excès de vitesse sur le chemin des Bois-Francs, à Sainte-Aurélie. Celui-ci circulait à une vitesse de 91km/h, dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 50km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 627$ et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Enquêtes criminelles

Une perquisition en matière de stupéfiants a été réalisée le 19 mai dans la 87e rue, à Saint-Georges. Les policiers ont été assistés du groupe d’intervention tactique (GTI) et de l’escouade canine de la Sûreté du Québec. Sur les lieux, plusieurs choses ont été saisies, entre autres : une arme de calibre 22 artisanale tronçonnée chargée avec munition, trois pistolets de style airsoft (à plomb), environ huit armes blanches, plusieurs munitions, près de 200 grammes de cocaïne et du matériel de vente.

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont également procédé à l’arrestation d’un homme de 33 ans, de La Guadeloupe, relativement au trafic de métamphétamines le 26 mai. Il a été libéré, en attente de la suite des procédures. Sa résidence a également été perquisitionnée. Voici les items saisis : près de 100$ en argent canadien, quelques grammes de cannabis, un peu plus de 200 grammes de métamphétamines en cristaux et un peu plus de 200 comprimés de métamphétamines.

Prévention et police de proximité

Le 20 mai, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce a participé à une opération régionale de sécurité routière tenue en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) ainsi que des étudiants en Techniques policières du Cégep Garneau.

Réalisée dans le cadre du cours « Opérations planifiées ou dirigées », cette activité visait à permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs apprentissages dans un contexte réel tout en adoptant une approche préventive auprès des jeunes. L’opération ciblait particulièrement les conducteurs de cyclomoteurs afin de les sensibiliser à l’importance des équipements obligatoires et aux règles de circulation propres à ce type de véhicule, alors que la saison estivale débute et que plusieurs étudiants des écoles secondaires utilisent ce moyen de transport. Les jeunes ont également eu l’occasion d’échanger avec les étudiants en Techniques policières et les policiers présents concernant le Code de la sécurité routière et les bonnes pratiques à adopter.

Le 21 mai dernier, une conférence intitulée « Maître de sa vie et de ses biens », un programme de la Caisse Desjardins visant à prévenir l’exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité, a été offerte au Gîte Saint-Isidore.

Cette activité avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et d’outiller les aînés en leur fournissant des conseils concrets en matière de prévention des fraudes et de sécurité financière. La Sûreté du Québec était représentée par la coordonnatrice locale en police de proximité (CLPP) Mélanie Côté. L’activité a également été réalisée avec la participation de Audrey Jacques, agente Expérience membres et clients, ainsi que de Michel Perreault, conseiller en gestion de patrimoine. Un merci particulier au Gîte Saint-Isidore pour son chaleureux accueil.

Retour du programme des cadets à la SQ

Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec (SQ) sera de retour pour une 16e année cet été dans plus de 70 postes de la SQ de la province.

À partir du mois de juin, plus de 200 cadets assureront une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Le programme se distingue par la qualité de la formation offerte, ainsi que par l’encadrement reçu tout au long de la saison, ce qui rend l’expérience enrichissante pour ces futurs policiers et policières.