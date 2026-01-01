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À Saint-Georges et Saint-Prosper

Deux citoyens aident à arrêter des conducteurs en état d'ébriété

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11 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Durant la première semaine du mois de juin, deux citoyens ont permis aux agents du poste de Saint-Georges d'interpeller deux conducteurs en état d'ébriété.

En effet, les policiers ont reçu l’appel d’un citoyen le 5 juin, qui disait suivre un véhicule qui avait une conduite très erratique en direction de Saint-Prosper sur la Route 204. Le véhicule a été intercepté dans ladite municipalité. La conductrice, une femme de 62 ans de Saint-Prosper, a été arrêtée pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a soufflé plus du double de la limite permise par la loi à l’éthylomètre. Elle a été libérée par citation à comparaître, son permis a été suspendu et son véhicule saisi puisque son taux d’alcoolémie s’élevait à plus du double de la limite légale.

Puis, le lendemain, dans le stationnement du 11 400 1re Avenue à Saint-Georges, un citoyen signale qu’un homme a de la difficulté à se rendre à son véhicule et à ouvrir sa portière tellement il semble en état d’ébriété. Pendant la transmission de l’appel aux policiers, l’homme démarre son véhicule. Les agents arrivent aussitôt sur les lieux et à la suite de leurs constatations, ils procèdent à l’arrestation de l’homme de 29 ans de Saint-Prosper pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a soufflé plus du triple de la limite permise par la loi à l’éthylomètre. Il a été libéré par citation à comparaître, son permis a été suspendu et son véhicule saisi à cause des taux plus élevés que le double.

Grand excès de vitesse

Les policiers du poste de Saint-Georges ont intercepté le 3 juin un homme de 31 ans de Saint-Cyprien, dans les Etchemins, qui circulait à 214 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 80 km/h. Il se trouvait près des Rang 3 et 4 à Saint-Cyprien. Il s’est mérité un constat d’infraction de 2 430$ et 30 points d’inaptitudes.

Longs congés des Fêtes nationales

Les longs congés de la Fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste) et de la Fête du Canada marquent officiellement le début des vacances estivales. Au cours des prochaines semaines, l’achalandage sera plus grand sur les routes du Québec alors que plusieurs circuleront avec leur véhicule récréatif, bateau ou autre équipement motorisé.

On y verra également plusieurs déménagements ainsi que les camions et remorques qui s’en suivent, en raison du jour du déménagement qui coïncide avec la Fête du Canada. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) seront présents et interviendront au besoin auprès des usagers du réseau routier.

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