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Parc industriel

Incendie majeur à Beauceville

durée 23h00
10 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un incendie majeur s'est déclenché ce soir au centre de tri Matrec dans le parc industriel de Beauceville.

En raison de la présence d'importante fumée, un avis a été lancé par la Ville de Beauceville de fermer fenêtres systèmes de ventilation, climatisation jusqu'à ce que la situation revienne à la normale.

Une alerte de masse a été envoyée à tous les secteurs pouvant être touchés avec les informations obtenues au moment d'écrire ces lignes.

Les pompiers ont été alertés vers 19 h, a indiqué le directeur du Service de sécurité incendie, Daniel Fortin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le feu a pris dans les rebuts de matériaux de construction du site de récupération.

Outre l'arrosage, les débris sont remués à la pelle mécanique pour éteindre le brasier qui brûle profondément au centre de l'amas.

Une large partie du parc industriel s'est retrouvé envahie par la fumée.

Le chef Fortin estime en avoir jusqu'au petites heures du matin avant que tout soit circonscrit.

En plus de la quinzaine de pompiers de Beauceville, cinq collègues de Saint-Joseph-de-Beauce sont venus prêter main forte.

Mise à jour - 9 h 11 juillet

Au passage d'EnBeauce.com ce matin à 7 h 45, le feu était complètement éteint au centre de tri Matrec dans le parc industriel de Beauceville (voir photos).

Rappelons qu'hier soir, un important incendie s'est déclaré dans les rebuts de matériaux de construction du site de récupération.

Le brasier dégageait d'importantes fumées qui se sont propagées dans le ciel d'un partie de Beauceville, plus particulièrement dans le secteur Est.

 

 

 

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