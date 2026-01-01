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Homme interpellé à Beauceville pour avoir eu des «contacts inappropriés»

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11 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Hier, un septuagénaire a été interpellé à Beauceville, par des policiers de la Sûreté du Québec, parce qu'il aurait eu des contacts inappropriés avec un groupe d’adolescentes.

L'homme a été localisé vers 15 h 15, dans un stationnement de l'avenue Lambert, à la suite d'une brève opération policière, après avoir reçu des informations de témoins des agissements.

L’individu, dont le lieu de résidence n'a pas été précisé par la SQ, devait comparaître cet après-midi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce pour faire face à des accusations de bris de conditions, ainsi que de possession d’une arme prohibée.

Comme l'enquête se poursuit, d'autres accusations pourraient découler de l'incident.

 

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