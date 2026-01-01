Bilan routier 2025: le nombre de décès et de blessés en hausse

Le nombre de personnes décédées ou blessées, en raison d'accidents routiers, a augmenté l'an dernier sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches.

C'est ce qui ressort du bilan routier du Québec pour l'année 2025, que vient de rendre public la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ainsi, 30 décès sont survenus en 2025, ce qui représente une hausse de 11,1 % par rapport à la moyenne observée de 2020 à 2024 (hausse de 0,7 % au Québec).

Aussi, on dénombre 92 personnes blessées gravement dans la région, soit une augmentation de 22,3 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pour l'ensemble du Québec, cette hausse est de 3,1 %.

De même, le nombre de personnes blessées légèrement, qui s'élève à 1 913, s'est accru aussi de 22,3% % sur la moyenne de cinq ans (hausse de 9,1 % au Québec).

Par ailleurs, concernant l'ensemble des victimes, ce sont 2 035 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision routière en 2025, soit 9,0 % de plus par rapport à la moyenne de 2020 à 2024.

Enfin, le portrait national québécois recense 371 décès (379 en 2024) et 29 647 personnes blessées (27 854 en 2024).

Globalement, le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants est de 4,1 en 2025, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l'année précédente (4,2). Le Québec se classe généralement au deuxième rang au pays, après l'Ontario.