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Courcelles-Saint-Évariste

Un incendie dévastateur chez Palettes CMP

durée 11h00
6 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un incendie a complètement dévasté, hier soir, le bâtiment principal de l'entreprise Palettes CMP, située sur la rue du Moulin, à Courcelles.

À leur arrivée après l'appel d'urgence logé vers 21 h 30, les pompiers du Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce ont constaté que le brasier faisait rage principalement dans l’entretoit.

Aidés de leurs camarades de Lambton, Saint-Romain et Saint-Honoré-de-Shenley, ils ont monté une ligne d'attaque au niveau du sol pour maîtriser les flammes et limiter la propagation du feu. Malgré l'ampleur du désastre, les équipement à l'intérieur du bâtiment ont pu être épargnés.

Selon toute vraisemblance, l’incendie aurait été provoqué par une défectuosité mécanique d’un équipement ou par un problème électrique.

Aucun pompier ni employé n’a été blessé durant l’intervention.

Dure épreuve

Comble de malheurs, l'incendie est survenu seulement trois jours après que le fabricant de palettes, de caissons et de produits d'emballage en bois, ait acquis une deuxième usine à proximité de la première.

Dans une publication sur Facebook, les dirigeants de la compagnie ont indiqué que « jamais nous n'aurions imaginé que nous serions confrontés à une telle épreuve. Malgré l'ampleur des dégâts, nous gardons en tête l'essentiel: aucun employé ne se trouvait sur place au moment de l'incendie et personne n'a été blessé. Au final, il ne s'agit que de pertes matérielles, et c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Les prochaines semaines représenteront un défi de taille, mais une chose est certaine, nous ne baisserons pas les bras. »

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