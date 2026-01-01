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Embardée dans le 5e rang

Un quadiste grièvement blessé à Saint-Théophile

durée 09h30
3 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé lorsque le VTT qu'il conduisait a fait une embardée à Saint-Théophile.

L’événement s’est produit cette nuit, vers 1 h 45 du matin, dans le 5e rang, a confirmé Béatrice Dorsainville, porte-parole du Service des communications de la Sûreté du Québec (SQ).

C’est un passant qui circulait dans le secteur qui a aperçu le véhicule accidenté dans un fossé et qui a alerté les services d'urgence.

Malgré ses blessures très sérieuses, le quadiste était conscient au moment de son transport vers l’Hôpital de Saint-Georges.

Son état s’est toutefois détérioré, si bien qu'il a été transféré vers une centre hospitalier de Québec. Les prochains jours seront déterminants pour son rétablissement, mais on ne craindrait pas pour sa vie, a indiqué la policière Dorsainville.

Une enquête sera menée pour déterminer les circonstances de l'accident.

 

 

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