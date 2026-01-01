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Mort de la piétonne Julie Laplante

McDo de Saint-Georges: les aménagements de sécurité sont complétés

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29 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Tous les travaux ont été complétés pour sécuriser l’entrée du stationnement, menant aux voies du service à l’auto du restaurant McDonald's, situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Ainsi, le marquage au sol comprend maintenant deux traverses de piéton aux portes principales du bâtiment, et une troisième du côté de la réception des commandes. De même, les lignes pour délimiter les voies du service à l’auto ont été rafraichies.

Ces mesures avaient été précédées par l'installation de deux panneaux de signalisation bien visibles, montrant que la vitesse de circulation est limitée à 10 km dans le stationnement et le pourtour du site.

Tous ces aménagements font suite à la mort de Julie Lachance, 61 ans, une résidente de Saint-Martin décédée des suites de graves blessures, après avoir été happée par une voiture dans le stationnement de ce McDo, le matin du 20 novembre 2025.

C'est la propriétaire de la franchise, Chantal Ross, qui a fait exécuter les travaux pour respecter ses engagements pris auprès de la coroner, Monique Tremblay, d'améliorer la sécurité de circulation sur le site de son établissement.

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