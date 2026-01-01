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Sûreté du Québec

Perquisition et arrestation à Saint-Martin

durée 13h15
9 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Une opération en matière de lutte contre la violence armée et le trafic d’armes a eu lieu cet avant-midi à Saint-Martin.

Elle a été menée par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA),  composée de membres de la Sûreté du Québec (SQ) et de membres du Service de police de la Ville  de Québec (SPVQ), ainsi que les policiers de la Division des enquêtes sur le crime organisé (DECM)  de Québec, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé  (ENRCO).

Cette opération découle d’une enquête initiée en juin 2026. Au cours de l’opération, Jacques  Bélanger, âgé de 49 ans résident de Saint-Martin, a été arrêté dans le secteur de Lac-Mégantic. Il a  comparu cet avant-midi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, sous un chef d’accusation de vol (VTT).  Il a été gardé détenu. D’autres accusations devraient être déposées ultérieurement.  

La perquisition à sa résidence située sur le rang de Shenley-Nord, à Saint-Martin, a mené à la saisie  de:  

• Un pistolet de calibre 9mm;
• Un pen gun de calibre 22;
• Un sac contenant trois armes de poing et 18 armes longues, dont quelques-unes, prohibées
• Une arbalète;
• Trois arcs;
• Un lot de munitions;
• Trois pistolets à air comprimé; 
• Un poing américain; 
• un VTT rapporté volé  

Les enquêteurs tiennent à souligner la participation du maître-chien, qui a grandement contribué au  succès de cette perquisition.  

Par ailleurs, toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

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