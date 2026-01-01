Conduite sécuritaire des véhicules lourds: Québec adopte deux nouvelles mesures

Le gouvernement du Québec adopte deux nouvelles mesures visant à s'assurer de la conduite sécuritaire des véhicules lourds dans la province.

C'est le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

Ainsi, dès aujourd'hui, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) exigera des Ontariens qui souhaitent s'établir au Québec et échanger leur permis autorisant la conduite de véhicules lourds (classe 1) qu'ils réussissent les examens pratiques afin de s'assurer de leurs compétences. Cette exigence s'applique pour tous les conducteurs et conductrices ayant moins de 24 mois d'expérience de conduite avec la classe 1. Après deux échecs aux examens pratiques, ils devront suivre la formation obligatoire.

La 2e mesure se traduit par le mise en place d'une table de travail pour élaborer une approche concertée visant à renforcer les exigences en matière de sécurité routière liées à la conduite de véhicules par les travailleurs étrangers temporaires. Celle-ci a pour objectif d'augmenter le nombre de travailleurs qui développent des pratiques de conduite sécuritaires. Elle vise aussi à proposer des modifications réglementaires dans le but de mieux répondre aux enjeux de sécurité routière.

Ce groupe est composé de représentants des ministères et organismes et de l'industrie et des associations qui embauchent ou accompagnent des travailleurs étrangers temporaires.

Le tout s'inscrit en marge d'une enquête publique sur les décès à la suite de collisions impliquant des camions lourds.

La région est particulièrement concernée par la question, suite au tragique accident survenu le 18 décembre 2024, à Vallée-Jonction — au croisement du boulevard du Cap et de la route 173 — alors que le poids lourd conduit par le camionneur Mohsan Ihsanullah, s'est renversé sur la voiture d'Alexandra Poulin, causant la mort de la jeune femme de 26 ans, résidente de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les procédures judiciaires du chauffeur, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse, ont début ce printemps au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

En mai dernier, le résident de Montréal s'est vu interdire par la Commission des transports du Québec de conduire des poids lourds jusqu’à nouvel ordre.

Toujours dans ce dossier, signalons que cinq hommes de la grande région de Montréal ont été arrêtés le 9 avril, pour des commissions secrètes versées par un stratagème de production de fausses inspections mécaniques, reliées au camion-remorque impliqué dans la tragédie de décembre 2024.