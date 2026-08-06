Décès d'un homme sur une ferme: au tour du coroner de présenter ses conclusions

Après le rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), publié en mars dernier, le Bureau du coroner vient de rendre publiques les conclusions de son enquête sur le décès d'Étienne Lessard, survenu le 27 juin 2025 à la Ferme Holdream de Saint-Honoré-de-Shenley.

Le jour de l'accident, l'homme de 41 ans se trouvait dans le champ de maïs de l'entreprise. Avec des collègues, il devait épandre de l'engrais à l'aide d'un tracteur. À la suite d'une réparation sur le tirant de relevage de l'attelage trois points du tracteur, il a effectué une vérification préalable à sa remise en service. Il s'est penché sous le cadre de protection situé sous l'échelle de l'épandeur. Soudainement, le côté gauche de l'épandeur a chuté sur lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, où le décès a été constaté.

En considérant l’enquête policière, le rapport d’enquête de la CNESST, les conclusions de l’examen externe, le rapport toxicologique et l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de la présente investigation, le coroner Jean-François Bertrand a conclu que l'agriculteur est décédé d’un « polytraumatisme consécutivement à une chute d’un épandeur,alors qu’il se trouvait sous ce dernier. Il s’agit d’un décès accidentel. ».

Signalons que l'enquête de la CNESST, publiée en mars, avait retenu deux causes pour expliquer l'accident:

— En raison de l'usure excessive des filets de la tige filetée inférieure et de la chape du tirant de relevage gauche de l'attelage trois points du tracteur, l'ensemble se découple soudainement sous la charge de l'épandeur et chute sur la victime.

— L'absence de supports de l'épandeur, autre que l'attelage trois points du tracteur, au moment où la victime effectue une vérification en dessous de la machine, l'expose à un danger d'écrasement en cas de défaillance.