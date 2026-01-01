Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Honoré-de-Shenley

Décès d'un homme sur une ferme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

durée 17h00
12 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une personne en autorité de l'entreprise Ferme Holdream inc., le 27 juin 2025, dans un champ de maïs à Saint-Honoré-de-Shenley.

Le jour de l'accident, l'homme dans la quarantaine se trouvait dans le champ de maïs de l'entreprise. Avec des collègues, il devait épandre de l'engrais à l'aide d'un tracteur. À la suite d'une réparation sur le tirant de relevage de l'attelage trois points du tracteur, il a effectué une vérification préalable à sa remise en service. Il s'est penché sous le cadre de protection situé sous l'échelle de l'épandeur. Soudainement, le côté gauche de l'épandeur a chuté sur lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, où le décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident:

— En raison de l'usure excessive des filets de la tige filetée inférieure et de la chape du tirant de relevage gauche de l'attelage trois points du tracteur, l'ensemble se découple soudainement sous la charge de l'épandeur et chute sur la victime.

— L'absence de supports de l'épandeur, autre que l'attelage trois points du tracteur, au moment où la victime effectue une vérification en dessous de la machine, l'expose à un danger d'écrasement en cas de défaillance.

La Commission estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si:

— une méthode de contrôle des énergies avait été appliquée préalablement à l'intervention;

— une inspection générale du tracteur et de ses composantes avait été effectuée afin d'en détecter l'usure excessive, en particulier au niveau de l'attelage trois points;

— les composantes usées avaient été remplacées au moment de la constatation de l'usure.

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernées par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements d'enseignement concernés.

À lire également

Décès d'un homme sur une ferme de Saint-Honoré-de-Shenley

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La semaine en bref sur la scène policière

Publié à 15h00

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. —  Le 18 février, vers 22 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté deux ...

LIRE LA SUITE
Retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141

Publié à 11h00

Retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141

Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 9-1-1 de prochaine génération, la Sûreté du Québec (SQ) amorce le retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141, actuellement utilisées pour joindre la SQ. Grâce à la couverture élargie du réseau 9-1-1 et aux avancées technologiques, ces lignes deviendront bientôt ...

LIRE LA SUITE
Suspension des cours dans les établissements scolaires

Publié à 6h20

Suspension des cours dans les établissements scolaires

Les conditions météorologiques obligent a nouveau la suspension des cours, ce jeudi 12 mars, pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Les services de garde sont quant à eux ouverts. Conséquemment, le personnel doit être au travail, sur place ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge