Décès d'un homme sur une ferme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une personne en autorité de l'entreprise Ferme Holdream inc., le 27 juin 2025, dans un champ de maïs à Saint-Honoré-de-Shenley.

Le jour de l'accident, l'homme dans la quarantaine se trouvait dans le champ de maïs de l'entreprise. Avec des collègues, il devait épandre de l'engrais à l'aide d'un tracteur. À la suite d'une réparation sur le tirant de relevage de l'attelage trois points du tracteur, il a effectué une vérification préalable à sa remise en service. Il s'est penché sous le cadre de protection situé sous l'échelle de l'épandeur. Soudainement, le côté gauche de l'épandeur a chuté sur lui. Les secours ont été appelés sur les lieux, où le décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident:

— En raison de l'usure excessive des filets de la tige filetée inférieure et de la chape du tirant de relevage gauche de l'attelage trois points du tracteur, l'ensemble se découple soudainement sous la charge de l'épandeur et chute sur la victime.

— L'absence de supports de l'épandeur, autre que l'attelage trois points du tracteur, au moment où la victime effectue une vérification en dessous de la machine, l'expose à un danger d'écrasement en cas de défaillance.

La Commission estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si:

— une méthode de contrôle des énergies avait été appliquée préalablement à l'intervention;

— une inspection générale du tracteur et de ses composantes avait été effectuée afin d'en détecter l'usure excessive, en particulier au niveau de l'attelage trois points;

— les composantes usées avaient été remplacées au moment de la constatation de l'usure.

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernées par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements d'enseignement concernés.