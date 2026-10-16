Accident mortel à Lac-Etchemin: la distraction ou l'inattention en cause

Le coroner Daniel Riverin a publié ce vendredi son rapport concernant le décès de André Cloutier et Line Fortin, tous deux 57 ans, survenu à Lac-Etchemin le 27 avril dernier. La distraction ou l'inattention serait la cause.

Cet après-midi là, le couple de Saint-Luc-de-Bellechasse circulait à bord d’une Toyota Corolla sur la route 276 à Lac-Etchemin. À l’intersection avec la route 277, André (qui conduisait le véhicule) a marqué son arrêt avant de tourner à gauche pour poursuivre son trajet.

Cependant, un véhicule lourd de la marque Ford arrivait de la route 277, direction sud, au même moment. « Subitement, son conducteur remarque que la Toyota s’avance pour prendre la route 277. Craignant un risque de collision, le conducteur du véhicule lourd appuie fermement sur les freins ce qui provoque un dérapage du camion. L’impact est inévitable. Une importante collision s’ensuit », a expliqué le coroner dans son document.

Des témoins sur place ont appelé le 911 et constaté que les deux personnes à bord de la Toyota étaient inconscientes. Une opération de désincarcération a dû être effectuée par les pompiers pendant environ une demi-heure avant de pouvoir sortir les passagers du véhicule. Le conducteur est décédé sur place, tandis que sa conjointe a été conduite à l’hôpital de Saint-Georges où elle n’a finalement pas pu être réanimée.

L’enquête du coroner a permis de constater que les deux véhicules impliqués dans l’accident étaient conformes, aucun des conducteurs n’étaient intoxiqués par la drogue ou l’alcool, ils n’étaient pas non plus en infraction au moment des faits. Les conditions routières et la visibilité étaient bonnes. Le camionneur n’a pas non plus fait d’erreur.

« L’analyse des faits entourant la présente investigation tend à cibler l’inattention ou la distraction comme étant à la source de l’événement », a conclu le coroner Daniel Riverin, tout en précisant que le cellulaire n’est pas la cause de cette distraction puisqu’il se trouvait dans la poche du conducteur de la Toyota.

