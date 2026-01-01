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De Saint-Luc-de-Bellechasse

Deux personnes décédées dans un accident à Lac-Etchemin

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27 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Un homme et une femme, tous deux âgés de 57 ans et résident à Saint-Luc-de-Bellechasse, sont décédés dans un accident de la route survenu ce lundi après-midi à Lac-Etchemin.

C'est à 16 h que les services d'urgences ont été appelés pour se rendre à l'intersection de la route 277 et 276 à Lac-Etchemin, pour une collision latérale entre un poids lourd et une voiture.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont malheureusement constaté le décès du conducteur. La passagère a été transférée à l'hôpital où son décès a également été constaté. Le chauffeur du camion n'a pas subi de blessures.

La route est présentement fermée dans ce secteur afin de permettre à l'enquêteur en collision d'Effectuer l'analyse de la scène pour déterminer les causes et circonstances de l'événement. 

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