Sylvain Veilleux est prêt à raccrocher son casque

Après 35 ans au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, dont 16 au poste de directeur, Sylvain Veilleux déposera son casque le 31 mai prochain.

Il a commencé à titre de pompier en 1988, puis il est devenu lieutenant suppléant, lieutenant officiel et directeur en 2007. Pendant toutes ces années, il a réalisé de nombreux projets notamment en ouvrant un centre de formation reconnu à travers la province et une caserne moderne et sécuritaire. Il est intervenu sur de nombreuses opérations de sauvetage.

« Ce qui me passionne c'est de venir en aide aux gens. Si on fait quelque chose et que ça n'aide pas les citoyens, alors je passe à autre chose », a-t-il confié.

Après environ 3 200 appels, Sylvain se sent aujourd'hui prêt à laisser place à la relève et partir à la retraite.

Découvrez le métier de directeur et le parcours de Sylvain dans cette entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Vidéo réalisée en collaboration avec Jessy Pouliot.