Histoire de pompiers: Lysa et Stéphanie Poulin

Originaire de Sainte-Marie-Beauce, le co-fondateur de la fondation Sur la pointe des pieds, Mario Bilodeau, est récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec 2022, l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole. Il a reçu le prix des mains du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ...