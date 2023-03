Un éducateur ou un dresseur

Établissons d’abord la différence entre le travail d’un éducateur canin et le dressage de chiens.

Un éducateur canin travaille toujours en renforcement positif, c’est-à-dire qu’il récompense les bons comportements de l’animal en utilisant la nourriture, le jeu et le plaisir pour l’amener à adopter les comportements adéquats.

Nous prenons en considération que votre chien est un membre à part entière de votre famille et que vous souhaitez développer un réel lien de confiance et de complicité avec lui. Nous instaurons dès le début une relation harmonieuse humain /chien et notre travail principal est de protéger cette belle relation en la gardant dans des émotions agréables.

En utilisant le renforcement positif, sans stress ni intimidation physique ou mentale, un éducateur pour chien amènera celui-ci à mieux contrôler ses comportements et à répondre positivement aux demandes de son humain.

Nous enseignons et nous demandons ! C’est une différence majeure ! Nous plaçons les chiens en position de réussite pour l’apprentissage.

Vous êtes toujours présent et c’est très important ! C’est vous qui aurez un lien avec votre animal. L’éducateur canin est seulement un outil pour y arriver.

La science du chien est en perpétuel évolution. Il est donc normal pour un éducateur en renforcement positif d’être en formation continue. Nous respectons tous les besoins du chien. Si nous avons affaire à un destructeur, nous vous suggérons des activités peu coûteuses de destruction. Un besoin répondu enlève du stress inutile qui pourrait devenir un réel problème.

Venez nous voir on sera trouvé le patron moteur prédominant de votre toutou et ainsi vous éviter beaucoup de comportements indésirables qui pourrais surgir dans l’avenir de votre meilleur ami.

Pour rendre visite au Centre canin Saint-Georges, rendez-vous au 420 107e rue à Saint-Georges. Consultez leur page Facebook ici.