Roxanne Bolduc franchit une nouvelle étape : après Valence, cap sur Villarreal

À seulement 17 ans, Roxanne Bolduc continue de tracer son chemin dans le soccer professionnel espagnol. Après une première saison riche en apprentissages avec Valence, la jeune défenseure québécoise, dont le père est originaire de Beauceville, s’apprête à rejoindre Villarreal pour les deux prochaines années.

De passage dans la région ces derniers jours, elle a confirmé en entrevue son nouveau défi : « Mon prochain club, c’est Villarreal. Je vais être avec l’équipe B, mais en pouvant monter avec la première équipe. Je vais signer un contrat de deux ans professionnel. C’est vraiment un honneur de signer pour un si grand club, qui sera en Ligue des Champions cette année. »

Son départ de Valence n’était pourtant pas prévu si tôt. Engagée initialement pour trois ans, Roxanne explique que la relégation de l’équipe a tout changé : « Ça s’est bien passé à titre personnel. C’était ma première saison en deuxième division et j’ai beaucoup progressé. Mais malheureusement, l’équipe a été reléguée et jouera en D3. »

Malgré la déception collective, la jeune joueuse retient surtout le positif : « J’ai eu un très bon coach qui m’a énormément aidée. Je suis encore en contact avec lui. Ça n’a pas été facile avec les résultats, mais c’est probablement l’année où j’ai le plus appris. »

Un chemin entre adaptation et exigences

Roxanne Bolduc n’en est pas à sa première transition entre grands clubs de la région de Valence. Avant de signer à Valence CF, elle avait fait ses classes à Levante UD, deux académies qu’elle décrit comme exigeantes et formatrices : « Changer de club m’a beaucoup appris à m’adapter à des styles de jeu différents. Entre Levante et Valence, c’était déjà une grosse marche. Plus je montais, plus il fallait être dans le détail : le physique, l’alimentation, le sommeil… tout devait être pris au sérieux. »

Elle souligne aussi la qualité des installations et la rigueur professionnelle, qui l’ont poussée à progresser rapidement. « Ce n’est pas le même niveau, donc forcément tout était plus exigeant », note-t-elle.

L’ambition de s’imposer à Villarreal

Ce nouveau contrat avec Villarreal représente pour elle une opportunité majeure. « Mon objectif, c’est de bien m’installer, de rester à long terme si possible. Je veux m’adapter au style de jeu, apprendre des joueuses là-bas et, quand je serai prête et en confiance, monter avec les professionnelles pour faire mes débuts », confie-t-elle avec détermination.

Le passage à Villarreal est d’autant plus prometteur qu’elle y retrouvera quelques visages connus. « Il y a des joueuses que j’ai déjà croisées dans les sélections régionales, avec qui je suis restée en contact », précise-t-elle.

Pour cette jeune athlète québécoise partie très tôt tenter l’aventure européenne, chaque saison est un pas de plus vers son rêve de jouer au plus haut niveau. À 17 ans, elle garde la tête froide, consciente du chemin parcouru mais encore plus motivée par celui qui l’attend.

Il est possible d'écouter l'intégralité de notre entrevue avec Roxanne Bolduc ci-dessus.