Christine Duquette profite de chaque jour depuis qu'elle a un nouveau foie

Chantal El Helou a quitté le Liban pour s'installer en Beauce avec sa famille il y a à peine un an. Pour surmonter ce changement, elle a suivi la règle des 100 jours. « Notre culture c'est une course de chevaux, il faut tout le temps courir. (...) Quand j'étais au Liban, je me disais qu'il faut être patiente et respecter la règle des 100 jours. ...