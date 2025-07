Une décennie de passion à l'Area skate club

Voir la galerie de photos

L’Area skate club a été créé le 8 août 2015 par un groupe d’amis passionnés, dont fait partie Michael Martineau, responsable du service éducatif de l’organisation.

Au départ de cette aventure, ces amis cherchaient un endroit où pratiquer leur sport favori durant l’hiver sauf que les skateparks intérieurs se font assez rares au Québec. Ils ont alors trouvé ce local à Sainte-Marie et ont construit eux-mêmes leur terrain de jeu. « On a construit des obstacles en bois, qui sont maintenant semi-permanents. On a un des plus grands skateparks intérieurs au Québec et on en est vraiment fiers », a expliqué Michael, en entrevue avec EnBeauce.com. Ils disposent de quatre salles et d’une rampe verticale qui est l’une des plus grandes rampes verticales intérieures du pays et de la province.

Plusieurs célébrités du milieu sont déjà venues s’entraîner ici et qui sait, peut être qu’un jour Tony Hawk's leur rendra visite…

Partager la passion

Aujourd’hui, ce club de skateboard œuvre en Chaudière-Appalaches et est installé dans un grand local à Sainte-Marie. « Notre but c’est de transmettre la passion du sport pour les jeunes, mais notamment les sports de planches. »

Les jeunes du programme de sports-études à Lévis viennent s’entraîner ici et les membres du club également. Des cours sont offerts les mardis et samedis de septembre à mai, pour tous les niveaux, avec des coachs sur place. L’été, l’Area skate club reçoit des camps où de nombreux enfants viennent s’initier à cette discipline. Puis, des compétitions sont organisées annuellement pour les professionnels et les plus jeunes.

« Le skateboard a beaucoup de bienfaits pour les jeunes. Ça donne des sentiments de dépassement de soi, d’accomplissement. Quand ils ont peur, ils ont des craintes, mais on essaie de les surmonter et de repousser les limites. Quand on réussit, on est vraiment fiers de nous! », a souligné celui qui pratique ce sport depuis l’âge de 12 ans.

Tous les détails pour les cours et événements sont disponibles sur le site internet du club.

Visionnez l’entrevue vidéo complète pour découvrir ce skatepark beauceron et connaître des anecdotes de son histoire.