William Gagné: retour sur une saison mémorable devant les buts

William Gagné, 19 ans, a brillé cette saison dans les buts des Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Récemment élu joueur le plus utile des séries, il a été un élément essentiel dans la réussite de son équipe cette saison. Rencontre.

Auteur d'un match à 57 arrêts en série finale, William Gagné a largement su s'imposer dans cette jeune équipe des Condors. « J'ai toujours voulu être gardien. Quand je suis dans les buts, je suis dans ma bulle et c'est comme ça que j'arrive à être meilleur », a lancé William Gagné.

Une chose est sûre, ses coéquipiers peuvent être fiers de l'avoir dans l'équipe, car grâce à lui, ces derniers ont pu jouer la série finale jusqu'au bout. « Je suis très fier de la saison que j'ai pu faire, mais aussi de celle de mon équipe. Après Noël, on a vraiment proposé du bon hockey notamment avec les quelques renforts. À la fin, on termine troisième en saison et on va jusqu'en finale des séries, je suis vraiment content », a souligné le gardien.

Pour l'avenir, William rêve de trophées et de Cool FM. Celui qui ne cesse d'impressionner se verrait bien jouer devant les 3 000 spectateurs du Centre Sportif. « C'est vrai que le Cool FM, c'est un rêve pour un jeune comme moi. On a pu voir le monde qu'ils attiraient durant la série finale contre Thetford. Ça serait vraiment le fun de pouvoir jouer avec eux », a terminé le jeune homme.

Pour tout savoir de son parcours, écoutez l'entrevue vidéo complète dans cet article.