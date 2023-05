Michelle Lambert crée du bonheur avec ses machines à boules virtuelles

Voir la galerie de photos

Michelle Lambert fabrique des machines à boules virtuelles dans le sous-sol de sa maison à Saint-Côme-Linière et c'est pour le plus grand plaisir de notre âme d'enfant.

À la différence d'une machine à boule mécanique, on peut profiter d'une centaine de décors et faire des tournois en ligne. Sinon, le principe et le plaisir restent les mêmes. On appuie sur les boutons du côté pour faire bouger les flippers, on tire sur la barre pour lancer la boule, on peut même faire bouger la machine et les capteurs à l'intérieur répercutent les mouvements dans le jeu.

Cela fait quelques années que Michelle a créé la Balle masquée, son entreprise artisanale. Elle en a eu l'idée alors qu'elle vivait des jours difficiles chez elle et qu'elle souhaitait faire un projet personnel. De fil en aiguille, le projet s'est concrétisé et après avoir construit son premier prototype, elle s'est lancée dans des commandes pour ses proches. La Beauceronne prend autant de plaisir à jouer qu'à fabriquer ses machines.

Ce sont des oeuvres artistiques qui s'installent dans des espaces de vie. Les peintures réalisées sur les côtés permettent d'en faire un vrai élément de décor.

Découvrez l'univers de Michelle Lambert et la Balle masquée dans cette entrevue vidéo.