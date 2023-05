Louise Binet reçoit la plus haute distinction de l’Ordre des pharmaciens du Québec

La Beaucevilloise Louise Binet vient de recevoir le prix Louis-Hébert 2023, la plus haute distinction décernée par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).

La récompense a été décernée lors de la soirée gala de l’OPQ, qui se déroulait à Beaupré le 26 mai.



Pharmacienne propriétaire depuis plus de quarante ans, elle opère maintenant son établissement du boulevard Renault, sous la bannière Proxim, avec sa fille Andréanne Caron, elle aussi pharmacienne.

« Louise Binet a toujours été une femme qui entreprend, persévère et ne craint pas de relever des défis. La destruction de sa pharmacie, en 1991, lors des inondations qui frappèrent la Beauce, en est une preuve éloquente. Face à la perte de ce qui représentait dix ans de travail et d’efforts, Louise Binet ne s’est pas découragée, elle a reconstruit plus grand, et en est sortie la tête haute. Ce qui lui donne cette énergie? Le souci de ses patients et de ses patientes, ainsi que de toutes les personnes qui ont besoin d’elle », peut-on lire dans l'hommage qui lui a été rendue lors du gala.



Très engagée pour sa communauté, elle s’est impliquée dans de nombreuses causes : co-fondatrice du club Parentaide en faveur des familles en difficulté, membre organisatrice du projet multisports de Beauceville, vice-présidente de Prisme Hébergement, une structure visant la réinsertion des patients souffrant d’un trouble mental, mécène de la chambre de fin de vie du CHSLD de Beauceville, d’ailleurs nommée « Marie-Ben » en mémoire de ses parents, co-fondatrice du Club de lecture et des Déjeuners-conférences (deux structures permettent aux pharmaciens et aux médecins de suivre une formation continue), accompagnatrice lors de la pandémie, où elle a offert à tout son personnel une formation pour faire face à l’angoisse et à l’anxiété et plusieurs autres. Toutes ses implications lui ont aussi valu d’obtenir en 2018 le prix Carrière exceptionnelle, remis par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

« En toute circonstance, le bien-être de ses patients demeure son horizon. L’Ordre est honoré de compter parmi ses membres une personne aussi exceptionnelle que Louise Binet, et lui remet avec fierté le prix Louis-Hébert », a indiqué le président du comité exécutif de l'OPQ, Bertrand Bolduc, qui lui a donné le prix en mains propres.

Indiquons que le prix Louis-Hébert souligne la carrière d’un membre actuel ou d’un ancien membre de l’Ordre qui s’est distingué de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur de son milieu d’exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.