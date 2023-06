Le prix Coup de coeur au Beauceron Pascal Bureau

Un résident de Saint-Martin-de-Beauce, Pascal Bureau, vient de recevoir le prix Coup de coeur du gouvernement du Québec, décerné à une personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses actions, et ce, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues dans le cadre des prix Reconnaissance jeunesse.

C'est le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, qui ont remis en mains propres cette distinction au récipiendaire, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée cette semaine à Québec.

« Malgré des défis importants rencontrés tout au long de son parcours scolaire, Pascal Bureau a toujours eu une volonté de réussir. Ayant été diagnostiqué dyslexique, dysorthographique, avec trouble de l'audition et retard de langage, il est resté motivé à atteindre ses buts et ses rêves. Tout comme lorsqu'il était enfant, Pascal poursuit ses efforts entre ses responsabilités au travail, un retour aux études et en étant père de deux enfants. Il est, pour ses enfants et plusieurs de ses amis, un exemple de persévérance, de détermination et de réussite », a-t-on signalé à son égard.

Il a reçu une bourse de 2000 $ et un trophée, conçu et créé par Daphnée Cantin, une étudiante à la Maison des métiers d'art de Québec.

Au total, dix prix Reconnaissance jeunesse ont été remis à des jeunes, de même qu'à des intervenantes et à des intervenants jeunesse du territoire québécois.