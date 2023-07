Jeux du Québec: Andy Poulin et Julien Bernard Grenier médaillés d'or

Voir la galerie de photos

Les Beaucerons Andy Poulin et Julien Bernard Grenier ont décroché la médaille d'or en finale de volley-ball de plage, ce lundi 24 juillet à Rimouski. EnBeauce.com a eu la chance de les rencontrer à leur retour en Beauce.

Les deux jeunes athlètes étaient en lice en duo dans la catégorie volley-ball masculin pour les Jeux du Québec. Amis et coéquipiers de longue date, les deux hommes ont rapidement pris le dessus sur leurs adversaires pour se rendre en finale.

« C'est vraiment une fierté de pouvoir représenter sa région aux Jeux du Québec. Évidemment, on veut toujours aller le plus loin possible, mais remporter en plus cette médaille d'or, c'est merveilleux », a expliqué Julien Bernard.

« La dernière fois que je suis allé aux Jeux du Québec, nous n'avions pas décroché de médaille, donc je suis vraiment fier d'y être arrivé cette année. C'était la dernière fois que je pouvais y aller, donc je suis content d'avoir pu remporter cette médaille d'or », a ajouté Andy Poulin.

Au terme d'une finale où ils ont pris les devants dès le premier set contre les favoris de la compétition, les deux Beaucerons ont pu rester sur leur belle lancée pour ramener l'or dans la région. Un souvenir ancré qui n'est pas près de disparaître.

Pour en savoir plus sur le parcours et la préparation des deux médaillés, visionnez l'entrevue complète ci-dessus.