Fabien Cloutier à la rencontre des producteurs agricoles de la Beauce

L'acteur et comédien local Fabien Cloutier était en visite dans la Beauce ce jeudi 3 août, pour aller à la rencontre des producteurs agricoles, dans le cadre de la tournée Mangeons Local.

Accompagnée de Fabien Cloutier, de retour dans sa Beauce natal, l'équipe de l'Union des Producteurs Agricoles (UPA) a débuté la journée à Notre-Dame-des-Pins.

« Je suis ambassadeur de la tournée Mangeons Local pour la région Chaudière-Appalaches. C'était tout naturel pour moi d'accepter le rôle parce que ça me permettait de revenir dans mon coin de pays. J'ai l'occasion de passer de temps en temps, mais de venir voir les producteurs locaux et ce qu'il se fait chez nous, c'est super, » a confié l'acteur à EnBeauce.com.

Une application pour découvrir les producteurs locaux

Par ailleurs, l'UPA souhaitait aussi mettre en avant l'application Mangeons Local, qui permet à chacun, de trouver facilement les producteurs locaux de sa région.

« Naturellement, dans ma vie, c'est quelque chose que j'essaie de faire de manger québécois. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir une région, que de manger ce qui vient de cette région. D'aller aussi rencontrer les gens qui sont là, les producteurs et les différents kiosques, » a détaillé Fabien Cloutier.

« Pour cela, l'application "Mangeons Local" est vraiment superbe parce que peu importe où tu es au Québec, ça te montre ce qui est proche. »

Lors de cette journée Fabien Cloutier et son équipe, se sont rendus à la Miellerie de Sophie à Notre-Dame-des-Pins, à l'élevage de Westmount de Saint-Joseph, à la Bleuetière Marland de Sainte-Marie, pour ensuite finir au Verger à Ti-Paul, du côté de Saint-Elzéar.

« Concernant l'élevage de boeuf Wagyu, j'en avais entendu parler et je suis assez impressionné par le calme des bêtes qui sont ici. Ça fait aussi partie de pourquoi la viande va être tendre. Même les taureaux viennent à nous et n'ont pas peur. La région évolue et va dans le bon sens avec tous ces producteurs de qualité, » a conclu Fabien Cloutier.