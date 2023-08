Judo: Charline Bourque au sommet de son sport

Native de Sainte-Alfred, Charline Bourque se bat présentement à six heures de décalage horaire de son bercail. C'est en Croatie que l'athlète de 15 ans amorce la plus importante compétition de sa carrière, dans le cadre du Championnat du monde cadets de judo chez les moins de 18 ans.

Judoka depuis ses 8 ans, Charline se dit affamée d'une expérience inoubliable, pour sa participation à ce prestigieux tournoi. C'est le plus grand événement de judo auquel il lui est possible de participer.

Elle affrontera notamment des adolescentes de 15 à 17 ans, parmi les meilleures dans le monde dans cette discipline. Elle s'est confiée avec EnBeauce.com par un entretien téléphonique, depuis les lieux de Zagreb.

Ses attentes pour cette première sont élevées, malgré ses 15 ans moins imposants. « Je sais qu'il y en a que je peux battre, d'autres que je ne connais pas, mais je ne pourrais pas être plus prête qu'en ce moment. »

La combattante beauceronne a cependant droit à des avantages que d'autres n'ont pas, soit sa condition physique des plus appropriées.

« L'idéal est de ne plus s'entraîner à un haut niveau, pour garder un bon niveau d'énergie. Je suis dans les moins de 70 kg et je n'ai pas de poids à perdre. Donc toute la semaine, je vais pouvoir bien manger et garder mon énergie. »

À l'amorce d'un important point dans sa carrière, Charline Bourque rêve déjà aux plus grandes compétition de ce monde dans son art martiale.

« J'aime vraiment ce que je fais et mon but est d'aller le plus loin possible. Je vise directement les Jeux olympiques et je souhaite me rendre le plus haut dans le judo. »

Si Charline est encore affiliée au groupe Judo Beauce, elle s'entraîne désormais à Boucherville. L'idée était de se rapprocher du Centre national d'entraînement situé à Montréal, en plus de rejoindre une équipe de Sport-études plus avancée.

La semaine de Charline Bourque en Croatie sera suivie de près par EnBeauce.com, pour cet événement prévu du 23 au 26 août.