Charles-Antoine Loignon évolue avec le FC Berdenia Berbourg

La Beauce développe des athlètes de tous les niveaux et toutes les disciplines. On voit en double dans l'athlétisme, alors que les frères jumeaux Isaac et Jacob Bouffard se complètent à merveille dans leur quête à la gloire sportive. Les deux jeunes hommes ont connu un bon été de développement. Les clubs d'athlétisme se font plutôt rares au ...