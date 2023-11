Artisanat et partage sont les deux mots clés des Cercles de fermières

Voir la galerie de photos

Les Cercles de fermières sont des lieux de socialisation pour les femmes qui échangent leur savoir-faire artisanal, et ce, dès l'âge de 14 ans.

Pour mieux comprendre leurs missions, EnBeauce.com a rencontré Louise Michaud, présidente du Cercle de Fermières L'Assomption #38, ainsi que Suzanne Rancourt, secrétaire.

Toutes les deux sont retraitées et investis dans ce cercle depuis plusieurs années déjà. Ensemble, elles racontent l'histoire des Cercles de fermières du Québec (CFQ), présentent leurs activités et témoignent de leur intérêt personnel pour l'artisanat.

Le Cercle de Fermières L'Assomption #38 a été créé en 1952 et les femmes ont pris possession de leur local sous l'église de l'Assomption à Saint-Georges, en début d'année 1953.

Dans cet endroit, elles tiennent des réunions le premier mercredi de chaque mois, de septembre à juin. Elles font également des activités, que l'on appelle les Entre-Amies, qui ont lieu presque tous les mardis à 13 h où on retrouve des cours ou des projets en tricot, couture, broderie, bricolage ou pour seulement socialiser.

De plus, il y a initiation au tissage pour les membres qui le désirent. C'est ce partage de connaissances qui est l'une des missions principales des CFQ, car cela va permettre que les techniques artisanales ne se perdent pas.

Enfin, les membres du Cercle s'impliquent le plus possible dans la communauté. L'an dernier, elles ont tricoté des pantoufles pour le Bercail, et cette année, des bonnets, chaussons, couverture de bébé, petits bas, chandails, marionnettes à doigt ont été remis au Centre Mère-Enfant de l'hôpital de St-Georges.

Les réalisations des membres sont partagées dans le Facebook: Cercle de Fermières L'Assomption de St-Georges.

Pour entendre les deux passionnées, visionnez l'entrevue complète ci-dessus.