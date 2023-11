David Dallaire revient sur son incroyable victoire avec les Alouettes

Passionné d’histoire, de patrimoine et d’acériculture, Jean-Rock Morin a publié le livre Sur la route des sucriers qui rassemble plus de 150 photos d’archives. « L’acériculture, ça m’attire beaucoup, je fais les sucres depuis près de 45 ans et j’aime bien ça », a-t-il raconté en entrevue avec EnBeauce.com. « Dans le premier chapitre, on explique ...