Des projets plein la tête pour le comédien Fabien Cloutier

Dramaturge et acteur natif de Sainte-Marie, Fabien Cloutier est un Beauceron plein de projets qui sera bien présent à l’écran au cours des prochaines semaines.

Dès le 10 janvier, il sera possible de le voir une dernière fois dans le rôle de Léo, une série du même nom diffusée sur TVA et Club Illico.



Cette série télévisée raconte l’histoire de Léo qui, à presque quarante ans, vit seul de petites jobines et de cultures d'« herbes fines » en région dans le petit village fictif de Walton, évoquant la Beauce. Il décide de changer de vie et de trouver enfin un travail stable qu'il souhaite faire sérieusement au moment même où son ami de toujours, Chabot lui-même célibataire endurci, s'établit en couple. Non diplômé du secondaire, il finit par dégoter un poste dans une l'usine locale des gâteaux Dubeau dans laquelle il tombe sous le charme d'une secrétaire, Cindy.

Pour cette cinquième et dernière saison, le personnage principal est toujours là, « mais on se permet d’aller voir des personnages secondaires qui ont été découverts au cours des quatre saisons précédentes. On s’en va dans leur quotidien, on va dans leur maison », a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La fin de cette série laisse place à de nouveaux projets pour Fabien Cloutier. « Après quelques années, j’arrivais au bout de ce projet-là. J’avais aussi le besoin de partir faire de la tournée, de changer un peu mes affaires et de commencer un nouveau projet pour les prochaines années. » Il n’en dévoilera pas plus pour l’instant, mais ce qui est certain, c’est qu’il ne compte pas disparaître du paysage audiovisuel québécois.

LOL: qui rira le dernier!

Comme il l'espérait, Fabien Cloutier fait aussi partie de la distribution de la deuxième saison de LOL: Qui rira le dernier! Une série d'humour produite par Amazon Original dans laquelle 45 caméras captent jusqu'au moindre mouvement des 10 participants durant les six heures en continu de la compétition. L'objectif, évidemment, est de tenir le plus longtemps possible sans rire.

« C’est vraiment super le fun à faire. Tu reviens chez vous de cette journée assez brûlée, mais c’est très très drôle. C’est une expérience assez surprenante et j’ai hâte que le monde découvre ça. »

Retrouvez le ainsi à partir du 5 janvier sur Prime aux côtés de Roxane Bruneau, Pier-Luc Funk, Philippe Laprise, Katherine Levac, Mariana Mazza, Neev, Stéphane Rousseau, Tai TL et Rosalie Vaillancourt.

Soutien au Marius B. Musée

Au début du mois, le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce est devenu le Marius B. Musée. Présent lors de l’annonce de cette nouvelle image, Fabien Cloutier a réalisé la nouvelle exposition intitulée Marius Barbeau, pour l’amour du monde! avec Isabelle Matte, idéatrice et anthropologue.

« C’est toujours le fun de pouvoir participer à des initiatives culturelles dans la région.

C’est un musée qui est à Saint-Joseph, mais qui doit être connu par l’ensemble des gens de la Beauce et de l’extérieur. »

Ainsi, les visiteurs du musée pourront découvrir, au cours des deux prochaines années, l’héritage culturel de Marius Barbeau à travers toutes les étapes de sa vie.

« Je pense que cette exposition permettra de faire connaître Marius Barbeau, qui a été l’un des premiers anthropologues d'importance au Canada. Il a fait un travail remarquable », a conclu le narrateur de ce projet.