La Grand’ Débâcle : 25 ans de musique beauceronne et d'énergie contagieuse

Le groupe de musique traditionnelle La Grand’ Débâcle anime, depuis 1996, les soirées de la région. Un succès qui est avant tout dû à leur répertoire de chansons existant depuis plusieurs années en Beauce, mais aussi à leur bonne humeur et l'énergie qu'ils diffusent sur scène.

Martin, Pierre, Jethro, Andrée et Guymond continuent de faire partager, découvrir ou redécouvrir les classiques de la musique beauceronne et québécoise depuis maintenant plus de 25 ans. Rencontre.

Si l'on doit illustrer l'atmosphère qui règne lors des concerts de La Grand’ Débâcle, il est possible de comparer ces derniers aux soirées d'hiver dans une maison de campagne de la Beauce.

« On a finalement fait notre premier spectacle avant même d'exister. On a débuté par faire de la musique ensemble puis on a eu un contrat et il fallait trouver un nom. On cherchait alors quelque chose qui nous représente vraiment comme groupe beauceron », a lancé Martin Savoie, gigueur du groupe.

« Puis si on se ramène il y a 25 ans, on parlait des gâteaux Vachon et de la rivière Chaudière avec les grandes inondations du printemps. On a décidé de garder La Grand' Débâcle, parce que la rivière Chaudière est vraiment la colonne vertébrale de la Beauce. On se fait une fierté d'être des ambassadeurs de la Beauce ».

Jouer de la musique pour le plaisir

Les cinq musiciens du groupe ne le sont pas à plein temps et se retrouvent sur scène, avant tout pour le plaisir de vivre de nouvelles expériences.

« La question de comment faire pour perdurer année après année ne s'est jamais vraiment posée. Tout simplement parce qu'on a tous des vies très actives qui ne sont pas nécessairement musicale. La Grand' Débâcle, c'est vraiment là où l'on va vivre des expériences. C'est grâce à ça qu'on a pu voyager et de connaître le monde. Finalement le secret de la durée, c'est de toujours le faire pour le grand plaisir », a ajouté Martin Savoie.

Pour le futur, le groupe souhaite continuer à jouer devant différents publics et différents événements pour faire varier les plaisirs.

« On veut continuer de faire des spectacles, et il y a peut-être un cinquième disque qui devrait apparaître à un moment ou à un autre », ont-ils conclu.

De plus, le groupe sera l'invité de la chaîne Artv pour l'émission La Grande Veillée, ce samedi 30 décembre dès 20 h. Une bonne manière de les découvrir ou de les redécouvrir pour le dernier concert de l'année. Il est également possible de les suivre sur leurs médias sociaux et sur le site web du groupe.

Retrouvez l'intégralité de notre entrevue vidéo avec La Grand' Débâcle ci-dessus.