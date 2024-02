« Faire de la musique, pour moi, ça a tout le temps été libérateur » — Gjije

Voir la galerie de photos

Passionné de musique depuis ses 12 ans, Gaël Giguère s'est enfin lancé et ses chansons sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming sous le nom de Gjije.

Le Georgien de 28 ans a d'abord publié une chanson en 2022 qu'il avait réalisée en une seule journée. « J'étais très inspirée la journée où je l'ai faite. J'ai dû travailler 16 ou 17 h pour la terminer », a-t-il raconté en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. Cependant, il a ensuite décidé de prendre le temps de bien préparer son retour pour pouvoir se démarquer et faire la promotion de son travail.

Cette année, il souhaite publier une chanson toutes les deux semaines. « Je vais le faire pendant un bout, pour voir ce que ça donne. » La première est sortie le 26 janvier, la deuxième sera disponible dès demain, le 9 février.

Proche de la musique depuis toujours

« Faire de la musique pour moi ça a tout le temps été vraiment libérateur. Tous les moments dans ma vie où ça allait pas nécessairement comme je voulais. »

« J'ai commencé quand j'avais environ 12 ans. Je faisais des chansons avec mon micro à 15 $, ça sonnait pas très bien », a-t-il confié en riant. Il a ensuite arrêté pendant quelque temps avant de revenir avec du rap québécois lorsqu'il était en secondaire 4. À l'époque, il diffusait ses enregistrements sur MySpace.

Après le secondaire, Gaël a choisi de se concentrer sur ses études et sa carrière professionnelle. Il revient aujourd'hui dans la musique parce qu'il se sent prêt. « Aujourd'hui je suis arrivé à une étape de ma vie où j'ai les moyens et plus le temps, ma vie est plus stable, je peux plus me concentrer sur ma passion pour la musique. »

Inspiré de nombreux style et artistes différents, il estime qu'une bonne chanson « ça se définit surtout par une belle mélodie, par quelque chose qui est le fun à écouter. » C'est donc ce qu'il souhaite faire ressentir dans ses oeuvres.

Pour en savoir plus sur son processus artistique et ses chansons, visionnez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.