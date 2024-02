Entraînement et bain de foule pour Éliot Grondin au Mont-Orignal

Éliot Grondin était l'invité de la station de ski du Mont-Orignal à Lac-Etchemin, ce samedi 17 février, où il a pu s'entraîner puis aller à la rencontre de ses fans.

Plusieurs autres membres de l'équipe canadienne de snowcross étaient présents lors de la séance d'autographe.

À peine revenu de la Géorgie, où il avait remporté deux nouvelles médailles d'or, le jeune athlète a profité d'une pause entre deux compétitions pour venir s'entraîner sur la piste du Mont-Orignal.

« On est ici avec l'équipe nationale pour une semaine et on s'entraîne avant de repartir en Europe. On a la chance d'avoir une très belle piste de snowboard cross ici et d'être à la maison pour préparer une coupe du monde, c'est vraiment super », a expliqué Éliot Grondin en entrevue avec EnBeauce.com.

Actuellement, Éliot Grondin semble sur un petit nuage et il est difficile de savoir ce qui pourrait le faire arrêter de gagner.

« C'est sûr que tu veux toujours gagner la course. On est là puis on se dit pourquoi pas moi. Avoir du plaisir, c'est important et j'en ai eu beaucoup cet hiver. Je suis rendu à un niveau où je sais que si je ne fais pas d'erreur, je suis capable de remporter n'importe quelle course. Il faut juste que mentalement et physiquement je sois là. Si je continu3 sur cette lancée, je ne suis pas trop inquiet pour le reste de la saison », a-t-il ajouté.

Le jeune Mariverain sera de retour en compétition dès la semaine prochaine en Espagne puis en Italie.