Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr remportent leur troisième titre avec Concordia

Les Stingers de Concordia avec deux Beauceronnes, Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr, ont une fois de plus démontré leur domination sur la scène du hockey féminin universitaire en remportant leur troisième titre consécutif du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Avec une saison régulière parfaite de 25 victoires en autant de matchs, les Stingers ont conclu leur campagne en beauté avec une victoire convaincante de 10-4 contre les Carabins de Montréal lors du match décisif de la finale du RSEQ.

Au cours de cette saison, les deux joueuses de la région se sont particulièrement distinguées.

Avec une performance remarquable tout au long de la saison, Emmy Fecteau a été une force motrice pour les Stingers. Lors du match décisif contre les Carabins, Fecteau a brillé en inscrivant deux buts importants et en distribuant trois passes décisives, contribuant de manière significative à la victoire de son équipe. Sa détermination sur la glace et sa capacité à élever le niveau de jeu de son équipe ont été des éléments clés de leur succès.

La seconde Beauceronne, Rosalie Bégin-Cyr, s'est illustrée comme l'une des meilleures joueuses de son équipe. Son talent offensif et sa détermination sur la glace ont été des atouts majeurs cette année encore. Lors du dernier match contre les Carabins, Bégin-Cyr a ouvert le score et a effectué avec une passe décisive.

En demi-finale contre les Gee-Gees d'Ottawa, les Stingers ont également pu compter sur ces deux joueuses clés. Fecteau a inscrit deux buts et trois passes décisives, tandis que Bégin-Cyr a ajouté un but et trois passes décisives à la feuille de match.

Désormais, les Stingers se préparent pour le Championnat national où elles espèrent continuer leur succès. Le tournoi se déroulera du 14 au 17 mars à l'Université de Saskatchewan, où Concordia aura l'occasion de concourir pour le prestigieux Trophée du Chemin d'Or.