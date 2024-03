Pompier: un métier risqué, mais de mieux en mieux protégé

Voir la galerie de photos

Pompier volontaire à Saint-Georges depuis 35 ans, Claude Busque rappelle que les risques sont les mêmes pour tous ceux qui portent l'uniforme.

À temps plein ou à temps partiel, cela ne fait aucune différence face aux risques encourus par les soldats du feu lorsqu'ils sont en action sur le terrain et a posteriori. Claude Busque, chef aux opérations, en a lui-même fait les frais lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie à cause des émanations de fumée auxquelles il a été exposé au fil des interventions.

Heureusement, avec le temps, les équipements et les procédures ont évolué pour mieux protéger les pompiers.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, il revient sur son parcours, les concessions liées à son engagement de pompier et les risques encourus.

« C'est un métier qui fait partie des métiers les plus dangereux, parce qu'on rentre où il y a plein de matières toxiques. (...) Si quand tu t'engages pompier tu t'arrêtes à ça, tu n'auras plus envie d'y aller », a-t-il souligné. « Mais aujourd'hui on a de bons équipements de protection, plus qu'il y a 20 ans. »

Visionnez l'entrevue complète avec Claude Busque dans la vidéo ci-dessus.

Pour visionner une autre vidéo réalisée par la CNESST, cliquer ici.