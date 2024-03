Andréanne Girard-Lemieux est caporale au Régiment de la Chaudière

Voir la galerie de photos

Caporale Andréanne Girard-Lemieux, native de Saint-Gédéon, est impliquée au Régiment de la Chaudière depuis 2016. Pour EnBeauce.com, elle revient sur les moments forts que lui a apportés sa carrière militaire.

C'est son goût pour la nature et sa volonté de faire quelque chose de différent qui l'ont conduite à intégrer l'armée. « Ça m'a sauté aux yeux que ça comblerait tous mes besoins: me dépenser, aller dehors et être dans le bois, ça, c'est vraiment important pour moi », a-t-elle confié en entrevue.

Dans sa vie civile, elle est étudiante à la maîtrise à l'université Laval et auxiliaire de recherche à la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. Grâce à son implication militaire, elle est fière d'avoir pu obtenir des emplois importants dans son domaine.

« J'ai eu un emploi en tant qu'auxiliaire de recherche, c'est mon premier emploi en biologie (...). J'ai été envoyé en Alberta pour faire de la recherche sur les chèvres de montagne. On était à 2 000 m d'altitude, dans les rocheuses, dans une cabane sans eau ni électricité. »

Elle a aussi eu la chance de participer à l'Opération Na-Nu dans le Grand-Nord canadien où elle a collaboré avec les Rangers canadiens et de se rendre en France pour vivre le 75e anniversaire du débarquement en Normandie.

Pour tout savoir de son parcours et des moments forts qu'elle a vécu au sein du Régiment de la Chaudière, visionnez l'entrevue complète ci-dessus.