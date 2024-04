David Dallaire présente la Coupe Grey aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Après avoir fait le tour des établissements du secondaire, David Dallaire était au Cégep Beauce-Appalaches, ce jeudi 18 avril, afin de donner une conférence sur sa victoire en Coupe Grey, mais aussi sur son parcours avec l'équipe des Condors.

Le jeune champion a aussi pris le temps de réaliser des autographes et faire des photos avec les personnes qui étaient venues pour le rencontrer.

« Cette visite est bien plus qu'un simple événement sportif. Elle symbolise la force des liens qui unissent notre institution et ses anciens étudiants. En accueillant David, nous célébrons non seulement ses exploits sur le terrain , mais aussi son parcours exemplaire en dehors des terrains de football. C'est également l'occasion de rappeler les valeurs d'excellence, du faire ensemble et d'ouverture qui sont au coeur de notre communauté du Cégep Beauce-Appalaches. David incarne parfaitement ces valeurs, et nous sommes honorés de le recevoir aujourd'hui », a débuté Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Lors de l'entrevue, réalisée par Réjean Bergeron, David Dallaire est revenu sur ses débuts avec les Condors, qui traversaient à ce moment-là une période difficile, mais aussi de ses très beaux souvenirs avec l'entraîneur Marc Loranger, qui lui, avait déjà remarqué le jeune joueur.

« Je ne connaissais pas David en arrivant ici, son jeune frère arrivait et lui se préparait à quitter. Au départ, on me disait « David a un bon potentiel, mais il est lent ». Moi je l'ai connu à la fin de son parcours et je peux dire que ce n'était pas du tout ça. Il avait la génétique, mais il a quand même fait ce qu'il fallait pour développer les outils qui lui ont été donnés. Ça demande beaucoup d'effort, mais il a eu du succès cette saison-là et il s'est démarqué », a lancé Marc Loranger.

Un joueur reconnaissant envers son institution

De son côté, le joueur des Alouettes est très heureux d'avoir pu partager ce moment avec le Cégep Beauce-Appalaches.

« Ça fait vraiment chaud au coeur de revoir des professeurs qui étaient là pendant mon parcours. C'est vraiment le fun de pouvoir redonner aux gens qui m'ont donné quand j'étais plus jeune. Mais aussi de redonner aux jeunes, surtout si c'est pour les motiver. C'est une façon de dire aux jeunes que c'est possible, il faut juste faire les efforts pour faire en sorte d'y arriver », a expliqué David Dallaire lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Très satisfait par l'accueil qui lui a été réservé, David Dallaire n'oublie pas de remercier également les personnes qui lui ont permis d'arriver là où il en est aujourd'hui.

« Quand je suis arrivé au Cégep Beauce-Appalaches, je voulais jouer au football. Mais je savais que pour jouer au foot, il fallait avoir des bonnes notes et même chose à l'université. J'avais donc pas le choix de mettre des efforts dans les études, même si ça me tentait un petit peu moins parce que je voulais jouer au football. Ce qui est le fun avec le cégep ici, c'est que c'est un petit cégep et donc tu as accès aux professeurs assez vite. Ils sont très accommodants, si tu as un match ou une blessure, ils comprennent et c'est vraiment le fun ».

Désormais, David Dallaire se dirigera vers les camps d'entraînements avec les Alouettes de Montréal, dès le 11 mai prochain.