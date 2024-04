Sarah Bonneville : une jeune directrice prête à relancer l'Escouade Canine

Le lundi 15 avril dernier, l'Escouade Canine MRC a annoncé la nomination de Sarah Bonneville en tant que directrice générale. Âgée de seulement 25 ans, cette jeune diplômée d'une maîtrise en gestion de projet se dit prête à relever les défis qui l'attendent.

EnBeauce.com a rencontré Sarah pour en apprendre davantage sur son parcours et sa passion pour les animaux.

Ce jour-là, au Parc Taschereau de Sainte-Marie, nous avons découvert une jeune femme dynamique et souriante. Sarah Bonneville affiche un caractère résolu et semble déterminée à redresser l'Escouade Canine.

Bien qu'elle n'ait pas encore pris ses fonctions, la future directrice regorge déjà d'idées : « Actuellement, nous avons de nombreux bénévoles, ce qui est fantastique. À mon arrivée, j'aimerais mettre en place un planning pour eux. S'il y a 16 bénévoles pour seulement 8 chiens, cela nécessite une organisation ».

Sarah souhaite également rendre le site internet plus accessible en ajoutant une section pour les animaux disponibles à l'adoption, afin de leur donner plus de visibilité. Mais son principal objectif reste de restaurer l'image de l'entreprise.

« Oui il y a du « négatif » dans notre travail, parce qu'il y a des abandons et c'est triste. Mais il y a aussi et surtout du positif et des belles histoires. C'est ça que je souhaite mettre plus en avant. Je sais aussi qu'il va falloir regagner la confiance de la population et des municipalités, mais je suis confiante et déterminée », a-t-elle ajouté.

Un premier passage à l'Escouade Canine durant ses études

Sarah a d'abord découvert l'Escouade Canine pendant ses études, en réalisant un diplôme en comptabilité et gestion au Cégep Champlain-Saint-Lawrence à Québec, puis en poursuivant à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. Elle a terminé sa maîtrise en gestion de projet en 2022.

Entre 2020 et 2022, elle a travaillé à temps partiel puis à temps plein pendant deux été à l'Escouade Canine comme contrôleuse animalière.

« Mon passage à l'Escouade a été une expérience vraiment enrichissante. Je m'occupais du licenciement des chiens. Avec l'Escouade on a comme mandat, avec les municipalités, d'aller voir chaque maison pour connaître le nombre de chien et les médailler. C'était vraiment très complet car ça nous permettait de voir ce qu'il se passait sur le terrain aussi », précise-t-elle.

« La mission de l'Escouade Canine est vraiment de faire la gestion animalière dans les municipalités. Le fait de prendre une médaille pour son chien est obligatoire. Au Québec, tu n'as pas le droit de prendre ton auto pour aller sur une route si elle n'est pas immatriculée, et bien c'est pareil pour un chien. Tu ne peux pas avoir un chien qui n'est pas « immatriculé », c'est-à-dire médaillé », a-t-elle complété.

Sarah Bonneville en a aussi profité pour rappeler que les missions de l'organisation ne se limitent pas à la gestion des médailles, c'est toute la gestion des animaux, des plaintes et des chiens errants qu'il faut prendre en considération.

« L'Escouade doit aussi s'assurer que les règlements en lien avec les animaux sont respectés. Quand il y a des plaintes, par exemple pour un chien qui est attaché dehors, qui jappe et dérange le voisinage et bien c'est nous qui intervenons. On intervient aussi pour les animaux errants. Notre travail est bien plus large que simplement aller taper aux portes pour médailler les chiens ».

Également, la future directrice a pu confirmer que lors de son passage, elle n'avait rien vu qui pourrait s'apparenter à de la maltraitance ou un mauvais traitement des animaux.

« Ce que je peux dire de mon passage dans l'entreprise, c'est que je n'ai jamais vu aucun problème avec les animaux. D'ailleurs, si j'avais vu quoi que ce soit qui allait à l'encontre de mes valeurs, jamais je n'aurais laissé passer ça. J'ai suffisamment de caractère pour intervenir si je trouve que quelque chose n'est pas correct », a-t-elle ajouté.

Elle précise également qu'elle a quitté l'organisation pour des raisons professionnelles et académiques afin de réaliser un stage dans une autre entreprise.

Un amour inconditionnel pour les animaux

Surnommée « Miss Dolittle » par les membres de sa famille, Sarah Bonneville est une amoureuse des animaux depuis son plus jeune âge.

« Depuis que je suis vraiment toute jeune, j'ai toujours été une «madame animaux». Quand j'allais à la cabane à sucre d'un membre de ma famille, je soulevais les roches pour ramasser les salamandres. J'ai toujours vécu entourée d'animaux, entre les chiens à la maison et les chats que j'adore. », a détaillé la jeune femme.

« Petite anecdote, lorsque je travaillais à l'Escouade et que mes parents partaient en vacances l'été, je ramenais à la maison un chaton nommé Stitch, avec lequel j'avais vraiment un attachement (rire) ».

Sarah a aussi confié à EnBeauce.com avoir une petite ferme chez elle avec des poules, des lapins et même des canards. « Chez nous, c'est une blague qui dure depuis plusieurs années moi et les animaux. En 25 ans, j'ai jamais vécu une journée sans animal chez moi. Je crois que mes parents sont découragés que je sois miss Dolittle (rire) ».

Avec un mélange unique de passion, de détermination et de compétences en gestion, Sarah Bonneville se dit prête à insuffler une nouvelle énergie à l'Escouade Canine, qu'elle rejoindra officiellement en mai prochain.