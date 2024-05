Cheerleading: Clara Fortin rêve d'un retour au championnat du monde

Clara Fortin, athlète originaire de Saint-Évariste-de-Forsyth, a récemment remporté une médaille de bronze avec son équipe de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de la jeune femme de 21 ans pour revenir sur une saison qui n'a pas été facile.

Les finales du championnat provincial se sont déroulées à Saint-Roch-de-l’Achigan le 18 mars dernier. Malgré une première routine difficile avec des chutes et plusieurs points de déductions, l'équipe du Rouge et Or a montré un bien meilleur visage lors de la seconde, leur permettant d'accrocher une troisième place.

De son côté, la Beauceronne est vraiment contente d'avoir réussi à obtenir cette médaille compte tenu du niveau de la saison.

« La troisième place, c'est gratifiant. Le circuit universitaire est très difficile et de haut niveau donc se tailler une place sur le podium n'est pas facile. C'est un objectif avec mon équipe, mais au final, le vrai objectif, c'est d'effectuer une routine parfaite et d'être fier de notre travail », a-t-elle exprimé.

« Il faut aussi considérer que nous compétitionnons dans la catégorie Coed (mixte) et que nous étions opposés à des équipes comptant 8-9 hommes, alors que nous n'en avions qu'un dans notre équipe », a-t-elle ajouté.

De plus, la jeune femme a dû faire face à plusieurs blessures qui n'ont pas rendu la saison très facile d'un point de vue individuel.

« Je dirais que je suis très fière de cette saison. Ça n'a pas été une saison facile, j'ai subi plusieurs blessures pendant l'année et je suis fière de m'être relevée à chaque fois et d'avoir travaillé fort pour terminer sur le podium en fin de saison. C'est aussi un retour à la position de voltige et un nouveau niveau (7) pour moi, donc j'avais plusieurs défis à relever et je suis fière de les avoir surmontés ».

Pour la suite, Clara Fortin souhaite renouveler pour une année sa collaboration avec l'équipe du Rouge et Or, tout en laissant une porte ouverte à une possible participation au championnat du monde.

« Je veux faire au moins une autre saison avec le Rouge et Or, et peut-être dans quelques années retourner aux championnats du monde avec une équipe civile. Rien n'est certain, évidemment les blessures arrivent vite, mais une chose est sûre, c'est que je veux devenir entraîneuse lors de ma retraite », a-t-elle conclu.