Poussée par l'adrénaline, India Jacques poursuit son rêve de Quad Cross

« À chaque départ de course, l’adrénaline vient te chercher au plus profond de toi », se réjouit India Jacques, une résidente de La Guadeloupe qui participe à des compétitions de Quad Cross depuis l’âge de 13 ans.

C’est justement cette sensation d’adrénaline qui lui a donné la piqûre pour ce sport lors de son premier essai en 2014. « Dès la première course, j’ai vraiment eu la piqûre! Depuis, je n’ai jamais arrêté. (...) J’aime beaucoup le dépassement de soi, de toujours vouloir m’améliorer, regarder mes faiblesses pour travailler dessus et toujours donner une meilleure version de moi-même. »

Elle se souvient notamment d’une anecdote sur ses débuts: « À 13 ans, mon père m’apprenait à conduire mon raptor 250r. La fin de semaine d’après, à l’école de Franklin, à peine capable de conduire, c’est Karl Leblanc et Rémi Houle qui m’ont appris les techniques. En fin de journée, Karl me faisait déjà faire les sauts en double et Rémi s’arrachait les cheveux. Se sont enchaînés mes premières courses, mon premier Holeshot et déjà j’avais des rêves plein la tête. »

India est une jeune femme sportive qui a, entre autres, beaucoup joué au hockey durant son enfance. Elle s’est essayée au Quad Cross parce que plusieurs membres de sa famille en faisaient. Puis en 2016, elle a intégré l’équipe de Quad X Oboute où ses amis sont devenus une famille.

Au fil des années, elle a remporté plusieurs titres au sein de la Fédération des Motocyclistes de sentiers du Québec (FMSQ). Cette année, la Guadeloupienne réalise enfin son rêve d’adolescente en participant au Quad Cross New England où elle vise la plaque #1 dans la catégorie Femme et le Top 3 en Intermédiaire chez les hommes. « Je me suis dit que c’était le moment ou jamais. Je suis au top de ma forme, de mon talent, et c’est mon rêve depuis que j’ai 16 ans. »

D’après sa première course, elle a eu raison de suivre son objectif. En effet, India a gagné la classe Femme et a terminé quatrième en Intermédiaire, face à 13 hommes. La prochaine aura lieu cette fin de semaine. « Je pense que je pourrais remporter encore les femmes. C’est sûr que le calibre est plus fort qu’au Québec, mais je pense que je peux le faire. Pour les gars, j’ai fini 4e la dernière fois alors je vise le Top 3. » La compétition se poursuit jusqu’en septembre. Si elle remporte la première place, elle voudrait refaire cette compétition l’an prochain pour défendre son titre.

Cette saison, elle aimerait également participer à une ou deux courses au national. « Mais c’est plus loin et plus cher donc je ne pourrais pas en faire beaucoup. Là, le calibre est incroyable! Juste d’y aller c’est impressionnant à regarder, c’est un rêve, alors courser avec eux c’est vraiment incroyable! »

Au travers de ce sport, elle est étudiante à temps plein à l’université en science comptable, répartitrice d’appel chez Cauca, courtier immobilier et s'entraîne plus de 10 heures chaque semaine. Cependant, sa passion et le soutien de ses proches la poussent à toujours se dépasser. « Les courses m’ont permis de voyager partout à travers le Québec, de rencontrer des gens incroyables, de vivre des expériences qui resteront gravées à tout jamais dans mon cœur et d’accomplir mes rêves. Ma famille et amis qui m’ont aidé de près ou de loin, qui ont cru en moi quand je doutais de moi-même, qui m’ont tendu la main pour me relever et continuer à avancer vers mes rêves, de ne pas abandonner et surtout de m’avoir aidée à bien m’entourer : vous allez vous reconnaître et j’vous aime. »