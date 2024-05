Sûreté du Québec en Beauce-Sartigan

Les agents de la Sûreté du Québec, Pascal Mathieu, Nicolas Archambault, et Jeffrey Turgeon, rattachés au poste de services de la MRC Beauce-Sartigan, ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue lundi à l'École nationale de police du Québec.

Ils se sont vu décerner une Médaille pour action méritoire pour les gestes héroïques qu'ils ont posés. Les médailles ont été remises en mains propres par le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Voici un compte-rendu des circonstances qui ont mené à l'attribution de cette reconnaissance:

Le 29 novembre 2023, vers 11 h 45, la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan reçoit un appel pour une attaque au poivre de cayenne dans une résidence. Deux personnes ont été atteintes et le suspect a pris la fuite dans les bois.

Plusieurs agents sont dépêchés sur les lieux et partent à la recherche du suspect en suivant ses pistes dans la neige. Il fait -6 °C. Tout à coup, ils le voient débouler une falaise et tomber près d’une rivière. Incapable de remonter, le suspect se cache. Le bruit retentissant d’une chute, la falaise de 10 mètres et le fort courant de la rivière rendent le terrain hostile aux communications et aux recherches.

En haut d’une corniche, l’agent Archambault tente de voir le fuyard, mais il est trop loin. Le seul moyen de se rapprocher serait d’utiliser une corde. Il en trouve une à proximité, accrochée à un arbre. Il l’installe adéquatement et s’élance en rappel dans la falaise. Il repère l’individu. Non loin de lui se trouvent les agents Mathieu et Turgeon, qui se sont rapprochés par un autre chemin. Le suspect tente à nouveau de monter la falaise pour leur échapper, mais cette fois, il tombe dans la rivière semi-glacée et s’accroche désespérément à un rocher, craignant d’être emporté par le très fort courant.

Les agents Mathieu et Turgeon tentent de se rapprocher, mais la glace cède. Du haut de la falaise, l’agent Archambault leur envoie la corde. L’agent Mathieu, solidement retenu par l’agent Turgeon, lance à son tour la corde au fuyard pour qu’il puisse s’avancer vers lui, et ainsi agripper son bras. Opération réussie. Les agents doivent maintenant le hisser en haut de la falaise, ce qu’ils parviennent à faire à l’aide de la corde et avec la collaboration d’autres policiers en place.

Les agents Pascal Mathieu, Nicolas Archambault et Jeffrey Turgeon ont démontré une débrouillardise, une dextérité et une témérité exceptionnelles pour retrouver l’homme en fuite, tombé dans les eaux d’une rivière glaciale et déchaînée, et lui porter secours. Leur intervention a permis de sauver la vie de l’homme, qui a été traité pour hypothermie. La Médaille pour action méritoire qui leur est décernée souligne cette intervention héroïque.

Signalons qu'au total, vingt-deux Médailles pour action méritoire, une Médaille de dévouement et dix Citations d'honneur ont été décernées lors de cette cérémonie.