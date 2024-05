Entrevue vidéo

Voir la galerie de photos

Francine Thibodeau, musicienne et chanteuse, a créé le groupe Francine et ses copines pour amener de la bonne humeur et faire danse les personnes âgées.

En plus de chanter, cette résidente de Saint-Georges joue de la guitare, de l'harmonica et de l'accordéon.

Durant la pandémie, elle animait les Partys de balcon de l'Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS). Une fois le confinement terminé, elle a été relancée régulièrement pour reprendre cette activité. Cependant, puisqu'il était de nouveau possible d'aller directement à la rencontre des gens, elle a eu l'idée de fonder Francine et ses copines. C'est le 28 avril 2023 qu'elles ont présentés leur premier party.

Désormais il y a 23 membres, dont deux copains et 21 copines. Ils se déplacent dans six CHSLD de la région et dix résidences pour personnes âgées. Pendant que Francine fait la musique, les copains et copines divertissent les spectateurs, les font danser, les amusent, etc.

Ce lundi 13 mai, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les a accompagnés lors de leur prestation au Manoir du quartier. Il a profité de l'occasion pour leur remettre un certificat récompensant leur implication bénévole.

Les membres du groupe sont: Francine Thibodeau, Gisèle Samson, Diane Mathieu, Diane Paquet, Jaqueline Chabot, Louise Roy, Francine Veilleux, Carole Corriveau, Odile Lessard, Anne Renée Lachance, Jeannot Bisson, Jeannine Roy, Marc Bélanger, Lina Vaillancourt, Nicole Paquet, Ginette Morin, Pierrette Gilbert, France Côté, Lucille Bouffard, Joslynn Veilleux, Pierrette Bolduc, Ginette Boutin, Therese Roy et Françoise Vaillancourt.

Rencontrez Francine et ses copines dans le reportage vidéo ci-dessus, réalisé en collaboration avec notre journaliste Germain Chartier.