Marianne Felteau, de Scott, promue au poste de cadette adjudante-maitre

L’adjudante-maitre Marianne Felteau, âgée de 18 ans et provenant du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2898 Sainte-Marie, a récemment été promue au poste de cadette adjudante-maitre pour les cours d’introduction au tir de précision et d’instructeur de tir à la carabine à air comprimé au Centre d’entrainement des cadets de Valcartier lors de la parade de graduation du 28 juin dernier.

L’adjudante-maitre Felteau a été sélectionnée avec une vingtaine d’autres cadets seniors du Québec représentant la crème de la crème des candidats. Ils ont participé à une formation rigoureuse conçue pour évaluer et identifier les jeunes de 17 à 18 ans qui se distinguent par leurs qualités de leadership. À travers des tests de connaissances générales, des mises en situation, ainsi qu’une évaluation de leur attitude et professionnalisme, elle s’est démarquée devant ses évaluateurs, dont cinq adjudants-chefs et deux adjudants-maitres travaillant pour le Programme des cadets.

« Ce que j’aime du Programme des cadets, ce sont les nouvelles connaissances et le fait que tout le monde peut se démarquer à sa façon », a-t-elle confié. « Le précamp sénior m’a permis de développer mes compétences en leadership et j’ai pu repousser mes limites personnelles. »

Marianne étudie actuellement en Sciences de la nature au Campus Sainte-Marie du Cégep de Beauce-Appalaches. Elle chante dans son propre band de musique et, l’an dernier, elle a participé au défi tête rasée en soutien à Leucan. Originaire de Scott, elle fait partie de l’équipe de tir de précision, ainsi que de la musique de son corps de cadets.

Le Centre d’entrainement des cadets de Valcartier offre des cours spécialisés pour les cadets de l’Armée, de la Marine et de l’Air, notamment en conditionnement physique et sports, en exercice militaire, en musique, en tir de précision, en expédition, en aviation et aérospatiale, ainsi qu’en survie. En plus des cours offerts, le Centre offre à des cadets l’opportunité d’occuper un emploi estival enrichissant. Cet été, le Centre accueillera un total de 1400 cadets âgés de 13 à 18 ans.

Sur la photo, l’adjudant-maître Marianne Felteau reçoit sa promotion par le major Sylvain Lemay, commandant du groupe d’entrainement incluant notamment le tir de précision, ainsi que la cadette adjudant-chef Laurie Thibault, cadette commandante du Centre d’entrainement.