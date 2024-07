Quarante ans de vie municipale pour Paul Morin

Voir la galerie de photos

Le Beaucevillois Paul Morin a consacré toute sa carrière professionnelle au service de la localité qui l'a vu naître, et voilà maintenant 40 ans que dure son aventure municipale.

Après ses études collégiales au Cégep de Rivière-du-Loup, il a fait son entrée à la Ville de Beauceville en 1984, comme technicien en loisirs pour un stage à temps complet d’une durée de quatre mois, raconte-il dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Il montera vite en grade puisqu'en 1988, on lui confie la direction des loisirs, poste qu’il occupe jusqu’en 2018 au travers de quelques changements organisationnels et de titres. On lui ajoute la responsabilité des communications en 2001 et, en 2014, il devient directeur des communications, un poste dont il a développé lui-même l'expertise, avec un peu de formation et beaucoup sur le tas.

Paul Morin est aussi au coeur de l'action lorsque surviennent des événements qui exigent le déploiement de mesures d'urgence pour assurer la sécurité des résidents. Il vivra son baptême en la matière lors de l’inondation majeure du 6 avril 1991. Depuis, il éprouve une certaine passion à livrer les services aux sinistrés, en collaboration avec l’équipe de coordination.

Beauceville a aussi connu des moments de grande fierté, notamment avec les exploits olympiques de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin, qui est devenue un ambassadrice par excellence pour sa communauté. Paul Morin salue bien bas toute la collaboration donnée par la jeune femme, et son humilité, lors des fêtes qui ont été organisées par la ville pour honorer cette athlète de calibre mondial.

